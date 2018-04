SABADO 31 DE MARZO DE 2018

Cumpleaños

CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS Se abrió la inscripción para el Curso de Primeros Auxilios, de 30 horas de duración, con certificación de Cruz Roja. Las clases serán los días sábados y darán comienzo el 7 de abril. Los interesados en incribirse deberán dirigirse a nuestra filial de Rawson 344 (casi esquina Av. Mitre), los días lunes y miércoles de 10.00 a 11.30 y viernes de 17.00 a 19.00. Para consultas comunicarse al 03489-468866 (mismos días y horarios). El curso es arancelado. Recordamos que el dinero recaudado en cursos o cuotas de asociados es utilizado para llevar adelante nuestras acciones humanitarias y de promoción de la salud. ¡Aprendamos a salvar vidas! 30.3. FRASE DEL DIA El dolor tiene un gran poder educativo; nos hace mejores, más misericordiosos, nos vuelve hacia nosotros mismos y nos persuade de que esta vida no es un juego, sino un deber. Cesare Cantù (1804-1895) Historiador italiano. CENA SHOW BAILE Y KARAOKE Sabado 7 - 21,30 Hs $ 200,00 El ballet Eluney te invita a la gran cena show bailable y karaoke, el 7 de abril a las 21,30 Hs en el Club Estrella del Este. Menu Fiambre Surtido - Pechuguitas de pollo a la pizza- postre, mas el baile, el show y el karaoke $ 200,00 Bailamos con Armonizando con ritmo. Entradas limitadas ya estan en venta en Jean Jaures 767, F M Simple , Rawson 327 de 9,00 a 12,00 Club Estrella del Este , Bailarines de Eluney. Imperdible en el año de las bodas de plata del Ballet. v.31.3. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Granb Baile Familiar, este sábado 31 de marzo, llega dos grandes en vivo "URIEL LOZANO" y "LA REVANCHA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la Familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 hs. Atención!!! Entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 (Campana) y en 93.9 (Zárate Sarmiento 365). (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.31.3. CENTRO DE VETERANOS DE GUERRA CAMPANA Invita a la comunidad a la vigilia que se realizará el 1 de abril a partir de las 20 hs en el Centro de Veteranos de Guerra Campana ubicado en la calle Combatientes de Malvinas 1616. Esperamos contar su grata presencia. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Estimado Socio: En cumplimiento del artículo 37 de los ESTATUTOS REGLAMENTARIOS, convocamos para el día 16 de Abril del 2018, a las 10:00 horas en el domicilio social sito en calle Colón Nº 369, de la Ciudad de Campana a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, donde se tratara el siguiente Orden del Día. 1) Consideración de la Memoria y Balance General, Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos e informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio finalizado el 31/12/17. 2) Designación de dos asociados para que conjuntamente con el Presidente y Secretario Gral. Firmen el acta respectiva. Quórum de las Asambleas: ART. 40º - Las asambleas se celebrarán válidamente, con la presencia de la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. Una hora después de la fijada, si antes no se hubiera conseguido ese número, se reunirá legalmente constituida con el número de asociados presentes, siempre que no fuera inferior al total de miembros titulares del Consejo Directivo. ¿LA DROGA ES UN PROBLEMA PARA TU FAMILIA? Podemos Ayudarte NAR ANON es libre, gratuito, anónimo y confidencial. ¡Acercate a nuestras reuniones! Campana: martes y jueves de 18 a 20 hs. Varela 426 Zárate: sábados de 20 a 21 hs. Justa Lima 65. Iglesia Nuestra Señora del Carmen www.naranon.org.ar info@naranon.org 0800 999 3539