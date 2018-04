Cumpleaños

DOMINGO 1º DE ABRIL DE 2018

CENA SHOW BAILE Y KARAOKE
Sabado 7 - 21,30 Hs $ 200,00
El ballet Eluney te invita a la gran cena show bailable y karaoke, el 7 de abril a las 21,30 Hs en el Club Estrella del Este. Menu Fiambre Surtido - Pechuguitas de pollo a la pizza- postre, mas el baile, el show y el karaoke $ 200,00 Bailamos con Armonizando con ritmo. Entradas limitadas ya estan en venta en Jean Jaures 767, F M Simple , Rawson 327 de 9,00 a 12,00 Club Estrella del Este , Bailarines de Eluney. Imperdible en el año de las bodas de plata del Ballet.

FRASE DEL DIA
La verdad siempre se halla en la simplicidad y no en la multiplicidad y confusión de las cosas.
Isaac Newton (1642-1727) Matemático y físico británico.

TRISTES TROFEOS
Solo el viento acaricia esas cruces
que han quedado vigilando su tierra
tristes trofeos que dejó la guerra
entre lágrimas secas, ya sin luces.
---
Ahí están junto a los enemigos
manteniendo intacta aquella garra
y en el silencio que tanto desgarra
dfe la injusticia, son mudos testigos.
---
Fueron a pelear con valentía
entregando sus cuerpos, aún de niños,
dejando sus hogares, sus cariños
demostrando muy pronto tanta hombría.
---
Les tocó recorrer ese camino
defendiendo el honor de su bandera,
encontrando la gloria verdadera
allá lejos, donde quiso el destino.
----
No podrá el fantasma del olvido
oscurecer la luz de la memoria
han escrito una página en la historia
Y en cada tumba un héroe ha nacido!
Raúl Berra
Integrante de C.A.I.
"Homenaje a los caídos en Malvinas"

JUBILEO MATRIMONIAL 2017 PRESENTA
PIZZA PARTY
Show en vivo y lo mejor de los 80
Sábado 7 de abril
Círculo Abruzzese
Conseguí tu entrada a los teléfonos: 15-596775 / 15-671952 / 15-326547