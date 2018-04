JUEVES 5 DE ABRIL DE 2018

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) CLUB17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábadfo 7 de abril, llegan con un gran show en vivo "LOS LIRIOS DE SANTA FE". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la Familia".Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 hs. Atención!!! Entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 (Campana) y en 93.9 (Zárate Sarmiento 365). Con el número de tu entrada anticipada participás por $ 10.000. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.7.4. A HOLGA, A MAMÁ, A LA ABUELA: Hoy "tu hijo mayor, Boutique "Mariclaus", llega a sus 60 años,. Queremos compartir con vos esta inmensa emoción y alegría, agradeciéndote el ejemplo de perseverancia, constancia, garra, honestidad y trabajo que nos legaste. ¡¡Te amamos!! y te seguimos acompañando en este camino. Claudio, María Eugenia, Matías, Martina y Malena RADIOFONICAS RADIO FM SIMPLE 97.3 A partir del domingo 8 de abril y todos los domingos a las 21 hs. Buby Fiorentino regresa para compartir con vos: "Tango con Historia": una selección imperdible de la música del 2x4. Las mejores orquestas, los mejores intérpretes que realmente hicieron Historia. Y a continuación a las 22 hs. Silvia Fiorentino los acompaña hasta las 24 hs con recuerdos y nostalgias de la música romática en el programa "Encuentros con tu alma". "Encuentro con vos..". Tel. 03489-432965 / 438440. Web: www.fmsimplecampana.com.ar. v.8.4. FRASE DEL DIA En el arte como en el amor la ternura es lo que da la fuerza. Oscar Wilde (1854-1900) Dramaturgo y novelista irlandés. NECESITAS NIÑERA?? SRA de 50 años ex docente, y además con estudios avanzados en psicología social./Asistente terapéutica. Se ofrece para Niñera y ayuda en tareas escolares por hora por la mañana (a conversar otro horario). Solo llamadas teléfono de Campana 15-533959. v.29.4. BOUTIQUE "MARICLAUS" Berutti 88 - Campana 60° Aniversario 1958 - 5 de Abril -2018 Lo que parecía un sueño llegó a ser realidad, hoy cumplo 60 años en la actividad comercial, quiero entonces compartir esta significativa fecha con todos aquellos que de una manera u otra me han acompañado a lo largo del camino, va mi afectuoso saludo y mi agradecimiento. Holga Murguia de Aguilera CENA - SHOW A BENEFICIO del GRUPO ESPERANZA El Grupo Esperanza Asociación Civil invita a la Cena - show anual, en el salón "El Portal", el viernes 11 de mayo a las 21 hs. Animan: DJ Fernando Mosqueira y Viento Norte. Menú: 1-Lasañas 2- Pollo relleno con papas 3-Postre helado 4-Brindis con torta. Los interesados pueden adquirir las tarjetas de lunes a viernes, de 14 a 18 hs. en Casa Esperanza, Buenos Aires 205, tel. 421721, o a Elda 15592680, o Norma 15486532. v.29.4. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 8 - 16,00 Hs Este domingo 8 de Abril a las 16,00 hs en punto comienza la loteria que realiza el ballet Eluney ( 25 años )en el Club Estrella del Este, Sivori 250 Aqui siempre gana con solo abonar la entrada de $ 150,00 y hay mas de 7.800,00 en premios y en la 8ª mas de $ 4.000,00 Adquiera su entrada hoy mismo en Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Bailarines de Eluney , Club o llame al 15 570418. Entradas limitadas , solo 1 persona por entrada. Colabore participe y gane. v.7.4. ------ Pág. siguiente (2/3)