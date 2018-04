MIERCOLES 11 DE ABRIL DE 2018

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P. caratulada "AVERIGUACION DE PARADERO" denunciante DURE MIGUEL ANGEL pareja de LLANES ROXANA ELISABETH con intervención de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana, del Dpto Judicial Zárate-Campana a cargo del Dr. Matías Ferreiros dirijo a ud la presente a fin de solicitar la colaboración de la población para dar con el paradero de la causante LLANES ROXANA ELISABETH argentina de 32 años de edad, quien resulta ser de contextura física delgada, de 1.60 mts de altura, de tez trigueña, cabellos cortos hasta los hombros negros, ojos marrones, sin señas particulares, se desconoce vestimenta al retirarse. Que el día 2/4/18 y siendo las 18 hs se retir´po de su casa sita en calle Iturriaga Nº 244 Campana junto a Néstor Palacini comunicándose luego que estaba en la ciudad de Capilla del Señor y hasta el momento no ha regresado al mismo, como así tampoco volvió a comunicarse. Se encuentra bajo tratamiento psicológico y medicada. Se adjunta fotografia. Cualquier información, Tel. 422025 (Comisaria Campana). CARITAS PARROQUIA NTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El viernes 13 de abril se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaria Parroquial Pueyrredon 989. Tel. 423574. Muchas gracias! v.13.4. CENA - SHOW A BENEFICIO del GRUPO ESPERANZA El Grupo Esperanza Asociación Civil invita a la Cena - show anual, en el salón "El Portal", el viernes 11 de mayo a las 21 hs. Animan: DJ Fernando Mosqueira y Viento Norte. Menú: 1-Lasañas 2- Pollo relleno con papas 3-Postre helado 4-Brindis con torta. Los interesados pueden adquirir las tarjetas de lunes a viernes, de 14 a 18 hs. en Casa Esperanza, Buenos Aires 205, tel. 421721, o a Elda 15592680, o Norma 15486532. v.29.4. FRASE DEL DIA La falsedad es tan antigua como el árbol del Edén. Orson Welles (1915-1985) Director de cine estadounidense. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, este sábadfo 14 de abril, llega con un gran show en vivo desde Santa Fe "MARIO PEREYRA". Venga a bailar y a divertirse alúnico y ya tradicional "Baile de la Familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habiliatada a partir de las 22 hs. Escucha Radio Exito 94.5! Entradas super populares!!. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!!! v.14.4. REGALO 6 CACHORROS Vacunados y Desparacitados Comunicarse al: 447366 - Albizola ----- ----- Pág. siguiente (2/3)