JUEVES 12 DE ABRIL DE 2018

Pág. siguiente (2/3) CARITAS PARROQUIA NTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El viernes 13 de abril se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaria Parroquial Pueyrredon 989. Tel. 423574. Muchas gracias! v.13.4. AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P. caratulada "AVERIGUACION DE PARADERO" denunciante DURE MIGUEL ANGEL pareja de LLANES ROXANA ELISABETH con intervención de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana, del Dpto Judicial Zárate-Campana a cargo del Dr. Matías Ferreiros dirijo a ud la presente a fin de solicitar la colaboración de la población para dar con el paradero de la causante LLANES ROXANA ELISABETH argentina de 32 años de edad, quien resulta ser de contextura física delgada, de 1.60 mts de altura, de tez trigueña, cabellos cortos hasta los hombros negros, ojos marrones, sin señas particulares, se desconoce vestimenta al retirarse. Que el día 2/4/18 y siendo las 18 hs se retir´po de su casa sita en calle Iturriaga Nº 244 Campana junto a Néstor Palacini comunicándose luego que estaba en la ciudad de Capilla del Señor y hasta el momento no ha regresado al mismo, como así tampoco volvió a comunicarse. Se encuentra bajo tratamiento psicológico y medicada. Se adjunta fotografia. Cualquier información, Tel. 422025 (Comisaria Campana). RADIOFONICAS ESCUCHA "ELCANTAR DE NUESTRA PATRIA" "El idioma del folklore" Programa folklórico-Cultural. Música folklórica. Historia. Comentarios. Todos los jueves de 19 a 21 hs. Por Radio Dale 92.3o porwww.radiodale.net. Conducción: Susana G.Becherucci y Ramón Acosta. Tel.15-341930. v.12.4. FM 92.3 RADIO DALE "EL CAMPANAZO DE HUGO" Sabados de 11 a 13 hs www.radiodale.net Tangos-Milongas-Vals. Osvaldo Pugliese-Astor Piazolla, otros interpretes del tango y "El Rinconcito del Folklore". Conductor: Hugo Del Teso. v.13.4. HOMENAJE A DON ARNALDO SOSA A NUESTRO AMIGO Arnaldo Sosa, paisano buen amigo y servicial fundador de su "carreta" vieja entidad fraternal. --- De joven llegó temprano de su Tancacha natal Campana le abrió sus brazos y él respondió sin fallar. --- Hombrecriollo y entendido en eso de galopear oscuro, zaino y gateado bayo, moro y algo más. --- Experiencia y buena mano cuando se trata de asar su rico locro es regalo al estómago y paladar. --- Abriéndose la tranquera desde su mismísimo "pial" va naciendo generosa su sonrisa sin gual. --- Desde mi club tan querido mi SanLorenzo triunfal su destino hoy presido y así quiero homenajear. R. Hugo Del Teso CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, este sábadfo 14 de abril, llega con un gran show en vivo desde Santa Fe "MARIO PEREYRA". Venga a bailar y a divertirse alúnico y ya tradicional "Baile de la Familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habiliatada a partir de las 22 hs. Escucha Radio Exito 94.5! Entradas super populares!!. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!!! v.14.4. HALLAZGO Se ha encontrado billetera en Estrada y French con DNI a nombre de MEDINA JONATHAN FRANCO. Su dueño puede retirarla de 8 a 18 hs por Rocca 161 la redacción de nuestro matutino. v.13.4. ----- ----- Pág. siguiente (2/3)