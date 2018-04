VIERNES 13 DE ABRIL DE 2018

Cumpleaños

REGALO 4 CACHORROS VACUNADOS Y DESPARASITADOS Tel. 447366. Albizola. HALLAZGO Se ha encontrado billetera en Estrada y French con DNI a nombre de MEDINA JONATHAN FRANCO. Su dueño puede retirarla de 8 a 18 hs por Rocca 161 la redacción de nuestro matutino. v.13.4. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, este sábadfo 14 de abril, llega con un gran show en vivo desde Santa Fe "MARIO PEREYRA". Venga a bailar y a divertirse alúnico y ya tradicional "Baile de la Familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habiliatada a partir de las 22 hs. Escucha Radio Exito 94.5! Entradas super populares!!. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!!! v.14.4. FM 92.3 RADIO DALE "EL CAMPANAZO DE HUGO" Sabados de 11 a 13 hs www.radiodale.net Tangos-Milongas-Vals. Osvaldo Pugliese-Astor Piazolla, otros interpretes del tango y "El Rinconcito del Folklore". Conductor: Hugo Del Teso. v.13.4. HOMENAJE A DON ARNALDO SOSA A NUESTRO AMIGO Arnaldo Sosa, paisano buen amigo y servicial fundador de su "carreta" vieja entidad fraternal. --- De joven llegó temprano de su Tancacha natal Campana le abrió sus brazos y él respondió sin fallar. --- Hombrecriollo y entendido en eso de galopear oscuro, zaino y gateado bayo, moro y algo más. --- Experiencia y buena mano cuando se trata de asar su rico locro es regalo al estómago y paladar. --- Abriéndose la tranquera desde su mismísimo "pial" va naciendo generosa su sonrisa sin gual. --- Desde mi club tan querido mi SanLorenzo triunfal su destino hoy presido y así quiero homenajear. R. Hugo Del Teso CARITAS PARROQUIA NTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El viernes 13 de abril se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaria Parroquial Pueyrredon 989. Tel. 423574. Muchas gracias! v.13.4. CENA - SHOW A BENEFICIO del GRUPO ESPERANZA El Grupo Esperanza Asociación Civil invita a la Cena - show anual, en el salón "El Portal", el viernes 11 de mayo a las 21 hs. Animan: DJ Fernando Mosqueira y Viento Norte. Menú: 1-Lasañas 2- Pollo relleno con papas 3-Postre helado 4-Brindis con torta. Los interesados pueden adquirir las tarjetas de lunes a viernes, de 14 a 18 hs. en Casa Esperanza, Buenos Aires 205, tel. 421721, o a Elda 15592680, o Norma 15486532. v.29.4. FRASE DEL DIA Descansar demasiado es oxidarse. Walter Scott (1771-1832) Escritor británico.