SABADO 14 DE ABRIL DE 2018

AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P. caratulada "AVERIGUACION DE PARADERO" denunciante DURE MIGUEL ANGEL pareja de LLANES ROXANA ELISABETH con intervención de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana, del Dpto Judicial Zárate-Campana a cargo del Dr. Matías Ferreiros dirijo a ud la presente a fin de solicitar la colaboración de la población para dar con el paradero de la causante LLANES ROXANA ELISABETH argentina de 32 años de edad, quien resulta ser de contextura física delgada, de 1.60 mts de altura, de tez trigueña, cabellos cortos hasta los hombros negros, ojos marrones, sin señas particulares, se desconoce vestimenta al retirarse. Que el día 2/4/18 y siendo las 18 hs se retir´po de su casa sita en calle Iturriaga Nº 244 Campana junto a Néstor Palacini comunicándose luego que estaba en la ciudad de Capilla del Señor y hasta el momento no ha regresado al mismo, como así tampoco volvió a comunicarse. Se encuentra bajo tratamiento psicológico y medicada. Se adjunta fotografia. Cualquier información, Tel. 422025 (Comisaria Campana). FM 92.3 RADIO DALE "EL CAMPANAZO DE HUGO" Sabados de 11 a 13 hs www.radiodale.net Tangos-Milongas-Vals. Osvaldo Pugliese-Astor Piazolla, otros interpretes del tango y "El Rinconcito del Folklore". Conductor: Hugo Del Teso. v.14.4. HOMENAJE A DON ARNALDO SOSA A NUESTRO AMIGO Arnaldo Sosa, paisano buen amigo y servicial fundador de su "carreta" vieja entidad fraternal. --- De joven llegó temprano de su Tancacha natal Campana le abrió sus brazos y él respondió sin fallar. --- Hombrecriollo y entendido en eso de galopear oscuro, zaino y gateado bayo, moro y algo más. --- Experiencia y buena mano cuando se trata de asar su rico locro es regalo al estómago y paladar. --- Abriéndose la tranquera desde su mismísimo "pial" va naciendo generosa su sonrisa sin gual. --- Desde mi club tan querido mi SanLorenzo triunfal su destino hoy presido y así quiero homenajear. R. Hugo Del Teso HALLAZGO Se ha encontrado billetera en Estrada y French con DNI a nombre de MEDINA JONATHAN FRANCO. Su dueño puede retirarla de 8 a 18 hs por Rocca 161 la redacción de nuestro matutino. v.13.4. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, este sábadfo 14 de abril, llega con un gran show en vivo desde Santa Fe "MARIO PEREYRA". Venga a bailar y a divertirse alúnico y ya tradicional "Baile de la Familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habiliatada a partir de las 22 hs. Escucha Radio Exito 94.5! Entradas super populares!!. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!!! v.14.4. FRASE DEL DIA Nadie puede poner una cadena en el tobillo de su prójimo sin tener el otro extremo alrededor de su cuello. Frederick Douglass (1818-1895) Escritor estadounidense. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Sabado 21 - 16,00 Hs Este Sabado 21 de abril a las 16,00 hs en punto comienza la loteria que realiza el ballet Eluney en el Club Estrella del Este, Sivori 250 Aqui siempre gana con solo abonar la entrada, hay mas de 7.000,00 en premios y en la 8ª mas de $ 4.000,00 Adquiera su entrada hoy mismo en Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Bailarines de Eluney , Club o llame al 15 570418. Entradas limitadas , solo 1 persona por entrada. Colabore participe y gane. v.21.4. CENA - SHOW A BENEFICIO del GRUPO ESPERANZA El Grupo Esperanza Asociación Civil invita a la Cena - show anual, en el salón "El Portal", el viernes 11 de mayo a las 21 hs. Animan: DJ Fernando Mosqueira y Viento Norte. Menú: 1-Lasañas 2- Pollo relleno con papas 3-Postre helado 4-Brindis con torta. Los interesados pueden adquirir las tarjetas de lunes a viernes, de 14 a 18 hs. en Casa Esperanza, Buenos Aires 205, tel. 421721, o a Elda 15592680, o Norma 15486532. v.29.4.