MIERCOLES 18 DE ABRIL DE 2018 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

Pág. siguiente (2/3) CENA - SHOW A BENEFICIO del GRUPO ESPERANZA El Grupo Esperanza Asociación Civil invita a la Cena - show anual, en el salón "El Portal", el viernes 11 de mayo a las 21 hs. Animan: DJ Fernando Mosqueira y Viento Norte. Menú: 1-Lasañas 2- Pollo relleno con papas 3-Postre helado 4-Brindis con torta. Los interesados pueden adquirir las tarjetas de lunes a viernes, de 14 a 18 hs. en Casa Esperanza, Buenos Aires 205, tel. 421721, o a Elda 15592680, o Norma 15486532. v.29.4. FRASE DEL DIA Sólo en las regiones de la fantasía es dado crear; crear es la misión del genio. José María Vargas Vila (1840-1933) Escritor colombiano. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Sabado 21 - 16,00 Hs Este Sabado 21 de abril a las 16,00 hs en punto comienza la loteria que realiza el ballet Eluney en el Club Estrella del Este, Sivori 250 Aqui siempre gana con solo abonar la entrada, hay mas de 7.000,00 en premios y en la 8ª mas de $ 4.000,00 Adquiera su entrada hoy mismo en Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Bailarines de Eluney , Club o llame al 15 570418. Entradas limitadas , solo 1 persona por entrada. Colabore participe y gane. v.21.4. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, este sábado 21 de abril a partir de las 22 hs. Llegan dos grandes en vivo "LA REVANCHA" y "LA SONORA MASTER". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la Familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 hs. Escuchá Radio Exito 94.5!! Entradas super populares!!! (solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.21.4. REGALO 3 CACHORROS VACUNADOS Y DESPARASITADOS Tel. 447366. Albizola. ------ ------ Pág. siguiente (2/3)