VIERNES 20 DE ABRIL DE 2018 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

Pág. siguiente (2/3) CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, este sábado 21 de abril a partir de las 22 hs. Llegan dos grandes en vivo "LA REVANCHA" y "LA SONORA MASTER". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la Familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 hs. Escuchá Radio Exito 94.5!! Entradas super populares!!! (solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.21.4. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Sabado 21 - 16,00 Hs Este Sabado 21 de abril a las 16,00 hs en punto comienza la loteria que realiza el ballet Eluney en el Club Estrella del Este, Sivori 250 Aqui siempre gana con solo abonar la entrada, hay mas de 7.000,00 en premios y en la 8ª mas de $ 4.000,00 Adquiera su entrada hoy mismo en Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Bailarines de Eluney , Club o llame al 15 570418. Entradas limitadas , solo 1 persona por entrada. Colabore participe y gane. v.21.4. AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P. caratulada "AVERIGUACION DE PARADERO" denunciante REYNOSO MONICA progenitora del causante PEREZ WALTER con intervención de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana, del Departamento Judicial Zárate-Campana a cargo del Dr. Ferreiros Matías dirijo a ud la presente a fin de solicitar la colaboración de la población para dar con el paradero del causante PEREZ WALTER, argentino, instruído, de 17 años de edad, fecha de nacimiento 11 de marzo de 2001, DNI Nº 44.619.566, domiciliado en Rippa Nº 240 del Barrio Otamendi de este medio, posee tel.Nº 03489-15-364513, quien resulta ser de contextura física delgada, de aprox. 1.60 mts de altura, de tez trigueña. Cabellos cortos de color negro, ojos color marrones, no posee tatuajes que al momento de retirarse vestía pantalón de jeans de color negro, remera de color gris y zapatillas de color blancas. Que en el día de la fecha 18/4/2018, siendo las 01:00 horas se retiró de su domicilio y hasta el momento no ha regresado al mismo. Comisaria: 422534/422025. v.20.4. ASOCIACIÓN DE FOMENTO CENA - SHOW A BENEFICIO del GRUPO ESPERANZA El Grupo Esperanza Asociación Civil invita a la Cena - show anual, en el salón "El Portal", el viernes 11 de mayo a las 21 hs. Animan: DJ Fernando Mosqueira y Viento Norte. Menú: 1-Lasañas 2- Pollo relleno con papas 3-Postre helado 4-Brindis con torta. Los interesados pueden adquirir las tarjetas de lunes a viernes, de 14 a 18 hs. en Casa Esperanza, Buenos Aires 205, tel. 421721, o a Elda 15592680, o Norma 15486532. v.29.4. FRASE DEL DIA "Ahí radica el verdadero poder de los medios masivos: son capaces de redefinir la normalidad". Michael Medved (1948-?) Periodista y escritor estadounidense. ATENCION Este sábado Charla junto al fuego. Narrador: Nicolas "El Marli Sarlinga" REGALO 3 CACHORROS VACUNADOS Y DESPARASITADOS Tel. 447366. Albizola. ----- ----- ----- Pág. siguiente (2/3)