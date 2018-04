DOMINGO 22 DE ABRIL DE 2018

Cumpleaños

ASOCIACIÓN DE FOMENTO CENA - SHOW A BENEFICIO del GRUPO ESPERANZA El Grupo Esperanza Asociación Civil invita a la Cena - show anual, en el salón "El Portal", el viernes 11 de mayo a las 21 hs. Animan: DJ Fernando Mosqueira y Viento Norte. Menú: 1-Lasañas 2- Pollo relleno con papas 3-Postre helado 4-Brindis con torta. Los interesados pueden adquirir las tarjetas de lunes a viernes, de 14 a 18 hs. en Casa Esperanza, Buenos Aires 205, tel. 421721, o a Elda 15592680, o Norma 15486532. v.29.4. FRASE DEL DIA "No digas que el tiempo pasado fue mejor que el presente; las virtudes son las que hacen los buenos tiempos, y los vicios los que los vuelven malos". San Agustin 22 DE ABRIL Día del Trabajador Constructor La Comisión Ejecutiva de U.O.C.R.A. Seccional Campana, conjuntamente con el Cuerpo de Delegados y Comisiones Internas, saludan a todos los TRABAJADORES CONSTRUCTORES de Campana, por conmemorar hoy 22 de abril el día de los trabajadores de la construcción en todo nuestro territorio nacional. Esta comisión directiva reivindica permanentemente los esfuerzos para que los compañeros constructores desocupados de UOCRA entre todos podamos lograr el bienestar laboraly así juntos y unidos construyamos la justicia social y solidaria que necesitamos en estos momentos tan difíciles que vive nuestro país. Comisión Ejecutiva Seccional Campana Cuerpo de Delegados y Comisiones Internas U.O.C.R.A Seccional Campana