MIERCOLES 25 DE ABRIL DE 2018

Pág. siguiente (2/3) ASOCIACIÓN DE FOMENTO CENA - SHOW A BENEFICIO del GRUPO ESPERANZA El Grupo Esperanza Asociación Civil invita a la Cena - show anual, en el salón "El Portal", el viernes 11 de mayo a las 21 hs. Animan: DJ Fernando Mosqueira y Viento Norte. Menú: 1-Lasañas 2- Pollo relleno con papas 3-Postre helado 4-Brindis con torta. Los interesados pueden adquirir las tarjetas de lunes a viernes, de 14 a 18 hs. en Casa Esperanza, Buenos Aires 205, tel. 421721, o a Elda 15592680, o Norma 15486532. v.29.4. FRASE DEL DIA En algún lugar del alma se extienden los desiertos de la pérdida, del dolor fermentado; oscuros páramos agazapados tras los parajes de los días. Sealtiel Alatriste (1949-?) Editor y escritor mexicano. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 28 de abril a partir de las 22 hs. Llega en vivo desde Santa Fe "NICO MATTIOLI". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 hs. Escucha Radio Exito 94.5!! Atención: entrada general $ 50 hasta las 0.00 hs. (Solo para mayores de 18 hs.). Te lo vas a perder!!! v.28.4. AVERIGUACION DE PARADERO En realción a la I.P.P. Nº 18-00-2362-18/00 caratulada "AVERIGUACION DE PARADERO" -causante SANCHEZ FERNANDO PATRICIO -DTE. REYNOSO AYELEN con intervención de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana del Departamento Judicial Zarate-Campana a cargo del Dr. Matías Ferreiros me dirijo a ud a fin de solicitar la colaboración de la población para dar con el paradero de SANCHEZ FERNANDO PATRICIO argentino, instruído de 39 años de edad DNI 30.170.892 nacido el 12 de agosto de 1978 quien vive en situación de calle desde hace 20 años desconociendo características físicas y vestimentas. Quien se encuentra bajo tratamiento por Tuberculosis siendo el mismo altamente contagioso debiendo someterse al tratamiento correspondiente de manera inmediata por lo que se recomienda su urgente internación en el nosocomio correspondiente ya que se trata de un caso de monoresistencia según lo informado por el Programa de Tuberculosis Regional. Cualquier infomación llamar a la Comisaria de Campana 422534 / 422025. CLUB ARSENAL EL BODEGON DE EMILIA Y TRINIDAD Lo mejor en platos caseros Almirante Brown 286 Canelones, Costeletas de ternera, Carre de cerdo, Pastel de papas, Minutas... Tel: 430392 , 15-513342, Ahora Despedidas, Casamientos Cumple de 15 Años desde $ 400 con salon y todo incluido.- Miércoles y Jueves Reunion de Amigos $ 250.- REGALO 3 CACHORROS VACUNADOS Y DESPARASITADOS Tel. 447366. Albizola. ----- ----- ----- Pág. siguiente (2/3)