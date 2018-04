Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



JUEVES 26 DE ABRIL DE 2018 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 28 de abril a partir de las 22 hs. Llega en vivo desde Santa Fe "NICO MATTIOLI". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 hs. Escucha Radio Exito 94.5!! Atención: entrada general $ 50 hasta las 0.00 hs. (Solo para mayores de 18 hs.). Te lo vas a perder!!! v.28.4. TROPICAL BARRIENTOS Este sábado: jineteada y baile en la Posta de Peralta Ruta 28 km3 de Gral. Rodriguez de 10 a 20 hs. (actúa 17 hs). Domingo y lunes Gran Baile Familiar en Club San Lorenzo actúa la "SUPER SUPER" TROPICAL BARRIENTOS y El CHINO y LA SONORA de 22 a 4 hs. No te lo pierdas. Jueves 24 de mayo festejamos el cumpleaños de Tropical Barrientos en Club Ciudad de Campana. v.29.4. FRASE DEL DIA "El pueblo es una fiera de múltiples cabezas". Alexander Pope (1688-1744) Poeta inglés. AGRADECIMIENTO La familia Porcu agradece infinitamente al sanatorio Augusto Timoteo Vandor: directivos, cuerpo médico, personal administrativo, personal de limpieza, mucamas, coordinadoras de enfermeras (Teresa y Raquel) y un reconocimiento muy especial a las enfermeras del sector B UOM: Ester, Carina, Daniela y Fernanda por la atención recibida al afiliado Aurelio Porcu hasta sus últimos instantes y la contención a su familia. Eternamente agradecida, Flia. Porcu. ASOCIACIÓN DE FOMENTO CENA - SHOW A BENEFICIO del GRUPO ESPERANZA El Grupo Esperanza Asociación Civil invita a la Cena - show anual, en el salón "El Portal", el viernes 11 de mayo a las 21 hs. Animan: DJ Fernando Mosqueira y Viento Norte. Menú: 1-Lasañas 2- Pollo relleno con papas 3-Postre helado 4-Brindis con torta. Los interesados pueden adquirir las tarjetas de lunes a viernes, de 14 a 18 hs. en Casa Esperanza, Buenos Aires 205, tel. 421721, o a Elda 15592680, o Norma 15486532. v.29.4. ORACIÓN POR LOS HIJOS Declaramos sobre nuestros hijos e hijas bendiciones que descansarán sobre sus cabezas y sobre sus frentes todos los días de su vida. Estas bendiciones los harán fuertes y sabios para enfrentar la vida. Decretamos que nuestros hijos no serán esclavos de nada ni de nadie porque los hemos dado a luz para libertad. Cada decisión que tomen lo harán guiados por tu luz y aún cuando ellos no lo sepan, la mano de Dios les estará tomando fuertemente y los pondrán en el camino de la bendición y de la paz. Hoy ponemos más ángeles alrededor de cada uno de ellos que cuidarán sus entradas y sus salidas porque ninguna arma forjada contra ellos "prosperará". Nuestros hijos no son hijos de tinieblas sino de luz, creados para toda buena obra. Sembramos la semilla de fe en ellos y declaramos que sí o sí veremos la cosecha abundante en su carácter, su cuerpo, en sus relaciones interpersonales y en su vida espiritual. Hoy decretamos que nuestros hijos disfrutarán de sus vidas, serán felices, los veremos reirse y amar a Dios con todas sus fuerzas. Este decreto lo sellamos con el nombre de Jesús, amén. ----- ----- ----- Pág. siguiente (2/3)