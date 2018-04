Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



VIERNES 27 DE ABRIL DE 2018 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) TROPICAL BARRIENTOS Este sábado: jineteada y baile en la Posta de Peralta Ruta 28 km3 de Gral. Rodriguez de 10 a 20 hs. (actúa 17 hs). Domingo y lunes Gran Baile Familiar en Club San Lorenzo actúa la "SUPER SUPER" TROPICAL BARRIENTOS y El CHINO y LA SONORA de 22 a 4 hs. No te lo pierdas. Jueves 24 de mayo festejamos el cumpleaños de Tropical Barrientos en Club Ciudad de Campana. v.29.4. CUMPLEAÑOS 27/4/2018 OMAR EMILIO FISCHER FELIZ CUMPLE LOBO!!!! Tus hijas: Nelda y Rosana FRASE DEL DIA Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. (Sigmud Freud) CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 28 de abril a partir de las 22 hs. Llega en vivo desde Santa Fe "NICO MATTIOLI". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 hs. Escucha Radio Exito 94.5!! Atención: entrada general $ 50 hasta las 0.00 hs. (Solo para mayores de 18 hs.). Te lo vas a perder!!! v.28.4. ASOCIACIÓN CIVIL DEL GRUPO ESPERANZA CENA - SHOW A BENEFICIO El Grupo Esperanza Asociación Civil invita a la Cena - show anual, en el salón "El Portal", el viernes 11 de mayo a las 21 hs. Animan: DJ Fernando Mosqueira y Viento Norte. Menú: 1-Lasañas 2- Pollo relleno con papas 3-Postre helado 4-Brindis con torta. Los interesados pueden adquirir las tarjetas de lunes a viernes, de 14 a 18 hs. en Casa Esperanza, Buenos Aires 205, tel. 421721, o a Elda 15592680, o Norma 15486532. v.29.4. ----- ----- ----- Pág. siguiente (2/3)