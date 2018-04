DOMINGO 29 DE ABRIL DE 2018

Cumpleaños

ASOCIACIÓN civil del GRUPO ESPERANZA CENA - SHOW A BENEFICIO El Grupo Esperanza Asociación Civil invita a la Cena - show anual, en el salón "El Portal", el viernes 11 de mayo a las 21 hs. Animan: DJ Fernando Mosqueira y Viento Norte. Menú: 1-Lasañas 2- Pollo relleno con papas 3-Postre helado 4-Brindis con torta. Los interesados pueden adquirir las tarjetas de lunes a viernes, de 14 a 18 hs. en Casa Esperanza, Buenos Aires 205, tel. 421721, o a Elda 15592680, o Norma 15486532. v.10.5. 1º DE MAYO DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO A Norma González, Zulema Silva y ayudante Celia, mujeres trabajadoras, luchadoras y emprendedoras. Mujeres que se animan y eso es lo que cuenta. A veces sentimos que lo que hacemos es sólo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Ustedes todos los días se esfuerzan y entregan lo mejor de sí en su trabajo, parece tener mil manos!!! Las cosas buenas pasan a quienes las esperan. Las mejores a quienes van por ellas. Gracias!!! por cuidar y atender a nuestra mamá: Gladys Rosa Varela y a todas las Abuelas del Hogar Rawson 1. Y ahora un poquito de humor y buena onda: "Canta el grillo, canta la rana, lo que no se hace hoy, se hará mañana". Feliz Día de descanso!!! Feliz Día de relax!!! Les desea Natalia y Zulma. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 6 - 16,00 hs Este domingo 6 de mayo a las 16:00 horas comienza la lotería que realiza el ballet Eluney en el Club Estrella del Este, Sivori 250. Aquí siempre gana con solo abonar la entrada, hay más de $7.000 en premios y en la 8ª mas de $4.000. Adquiera su entrada hoy mismo en Jean Jaures 767 (cerrajeria), Bailarines de Eluney, Club o llame al 15-570418. Entradas limitadas, solo 1 persona por entrada. Colabore participe y gane. v.7.5 GRAN LOCRO 1º de Mayo - 12hs. Habrá empanadas, pastelitos, pan casero. Haga su pedido al: 440665 o en La Pampa 55 Bº Lubo. Traer recipiente. Organiza Flia Beglinomini FRASE DEL DIA "Recordad que el secreto de la felicidad está en la Libertad, y el secreto de la Libertad, en el coraje" -- Tucídides TROPICAL BARRIENTOS Este sábado: jineteada y baile en la Posta de Peralta Ruta 28 km3 de Gral. Rodriguez de 10 a 20 hs. (actúa 17 hs). Domingo y lunes Gran Baile Familiar en Club San Lorenzo actúa la "SUPER SUPER" TROPICAL BARRIENTOS y El CHINO y LA SONORA de 22 a 4 hs. No te lo pierdas. Jueves 24 de mayo festejamos el cumpleaños de Tropical Barrientos en Club Ciudad de Campana. v.29.4.