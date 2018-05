Cumpleaños

MIERCOLES 2 DE MAYO DE 2018

ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 6 - 16,00 hs Este domingo 6 de mayo a las 16:00 horas comienza la lotería que realiza el ballet Eluney en el Club Estrella del Este, Sivori 250. Aquí siempre gana con solo abonar la entrada, hay más de $7.000 en premios y en la 8ª mas de $4.000. Adquiera su entrada hoy mismo en Jean Jaures 767 (cerrajeria), Bailarines de Eluney, Club o llame al 15-570418. Entradas limitadas, solo 1 persona por entrada. Colabore participe y gane. v.7.5 CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO - CAMPANA Gran Baile Familiar, este sàbado 5 a partir de las 22 horas. LLegan dos grandes en vivo: "EL VIEJO MARQUEZ" y "GRUPO ALEGRÌA". Venga a bailar y divertirse al ùnico y ya tradicional "Baile de la Familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boleterìa habilitada a partir de las 22 horas. Escucha Radio Èxito 94.5!!! Atenciòn: entrada general con descuento hasta las 00:00 horas! (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.5.5 ASOCIACIÓN civil del GRUPO ESPERANZA CENA - SHOW A BENEFICIO El Grupo Esperanza Asociación Civil invita a la Cena - show anual, en el salón "El Portal", el viernes 11 de mayo a las 21 hs. Animan: DJ Fernando Mosqueira y Viento Norte. Menú: 1-Lasañas 2- Pollo relleno con papas 3-Postre helado 4-Brindis con torta. Los interesados pueden adquirir las tarjetas de lunes a viernes, de 14 a 18 hs. en Casa Esperanza, Buenos Aires 205, tel. 421721, o a Elda 15592680, o Norma 15486532. v.10.5. FRASE DEL DÌA "No existen más que dos reglas para escribir: tener algo que decir y decirlo" -- Oscar Wilde.