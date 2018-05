Cumpleaños

VIERNES 4 DE MAYO DE 2018

FELIZ CUMPLE MARCOS PEDROZA En este día tan especial para vos...te cuento que te conozco poco, solo vecinos. Muy buen chico si los hay casi grande, casi jovencito jajaj!! Hay cosas que todavía no comprendas pero ya lo entenderás. Te quiero desear lo mejor y tu más anhelado sueño se cumpla. Dios te bendiga. Felices 18!!! AGRADECIMIENTO Gracias J.C.Ortiz y concejal Norma Ibarra por la donacion de las Barras. Ballet Eluney CARITAS PQUIA NTRA SRA DEL CARMEN FERIA AMERICANA El jueves 10 de mayo se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Puedfen hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial Pueyrredón 989. Tel. 423574. v.10.5. ASOCIACIÓN CIVIL DEL GRUPO ESPERANZA CENA - SHOW A BENEFICIO El Grupo Esperanza Asociación Civil invita a la Cena - show anual, en el salón "El Portal", el viernes 11 de mayo a las 21 hs. Animan: DJ Fernando Mosqueira y Viento Norte. Menú: 1-Lasañas 2- Pollo relleno con papas 3-Postre helado 4-Brindis con torta. Los interesados pueden adquirir las tarjetas de lunes a viernes, de 14 a 18 hs. en Casa Esperanza, Buenos Aires 205, tel. 421721, o a Elda 15592680, o Norma 15486532. v.10.5. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 6 - 16,00 hs Este domingo 6 de mayo a las 16:00 horas comienza la lotería que realiza el ballet Eluney en el Club Estrella del Este, Sivori 250. Aquí siempre gana con solo abonar la entrada, hay más de $7.000 en premios y en la 8ª mas de $4.000. Adquiera su entrada hoy mismo en Jean Jaures 767 (cerrajeria), Bailarines de Eluney, Club o llame al 15-570418. Entradas limitadas, solo 1 persona por entrada. Colabore participe y gane. v.7.5 CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO - CAMPANA Gran Baile Familiar, este sàbado 5 a partir de las 22 horas. LLegan dos grandes en vivo: "EL VIEJO MARQUEZ" y "GRUPO ALEGRÌA". Venga a bailar y divertirse al ùnico y ya tradicional "Baile de la Familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boleterìa habilitada a partir de las 22 horas. Escucha Radio Èxito 94.5!!! Atenciòn: entrada general con descuento hasta las 00:00 horas! (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.5.5