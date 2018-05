DOMINGO 6 DE MAYO DE 2018

Cumpleaños

FRASE DEL DÌA Lo sabes bien, todo lo que nos desune es en el fondo lo que nos deja vivir tan bien juntos. Julio Cortázar ASOCIACIÓN civil del GRUPO ESPERANZA CENA - SHOW A BENEFICIO El Grupo Esperanza Asociación Civil invita a la Cena - show anual, en el salón "El Portal", el viernes 11 de mayo a las 21 hs. Animan: DJ Fernando Mosqueira y Viento Norte. Menú: 1-Lasañas 2- Pollo relleno con papas 3-Postre helado 4-Brindis con torta. Los interesados pueden adquirir las tarjetas de lunes a viernes, de 14 a 18 hs. en Casa Esperanza, Buenos Aires 205, tel. 421721, o a Elda 15592680, o Norma 15486532. v.10.5. "Transformamos dolor en esperanza, Construímos con amor, Una forma de ayudar". Capilla del Señor 781 Campana. (03489) 439626 / (03489) 15-567184. Face: madres unidas de campana. Sí a la vida!! Te esperamos! Contactáte. V.30. CARITAS PQUIA NTRA SRA DEL CARMEN FERIA AMERICANA El jueves 10 de mayo se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Puedfen hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial Pueyrredón 989. Tel. 423574. v.10.5. GRATIFICARE DEVOLUCIÓN De documentación a nombre de FERNANDO| BONEMBERG. Tel. de contacto: 15-694637. v.8.5. AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P. caratulada "AVERIGUACION DE PARADERO" denunciante CAMPAZAS ALEJANDRA MARIA DEL VALLE ex concubina de RAMIREZ DIEGO OMAR" con intervención de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana, del Departamento Judicial Zárate-Campana a cargo del Dr. Alejandro Irigoyen, dirijo a ud. la presente a fin de pedir la colaboracion de la población para dar con el paradero del causante RAMIREZ DIEGO OMAR, argentino, de 46 años de edad, quien resulta ser de contextura física robusta, de 1.65 mts de altura, de tez trigueña, cabellos cortos castaño oscuro, ojos marrones, seña particular tatuaje pica con sus iniciales en uno de sus brazos, vestimenta utilizada al momento de ser visto campera de color arena y jeans negro; que el día 3/5/18 y siendo las 19.15 hs mantuvo última comunicación con la denunciante y sus hijos retirándose de su casa sita en calle Cstelli 1372 Campana y hasta el momento no ha regresado al mismo, como así tampoco volvió a comunicarse. Se encuentra bajo tratamiento por sufrir cirrosis. Llamar por información a la comisaría Campana: tel. 422025/423263. v.6.5.