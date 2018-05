Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



MARTES 8 DE MAYO DE 2018 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) ASOCIACIÓN civil del GRUPO ESPERANZA CENA - SHOW A BENEFICIO El Grupo Esperanza Asociación Civil invita a la Cena - show anual, en el salón "El Portal", el viernes 11 de mayo a las 21 hs. Animan: DJ Fernando Mosqueira y Viento Norte. Menú: 1-Lasañas 2- Pollo relleno con papas 3-Postre helado 4-Brindis con torta. Los interesados pueden adquirir las tarjetas de lunes a viernes, de 14 a 18 hs. en Casa Esperanza, Buenos Aires 205, tel. 421721, o a Elda 15592680, o Norma 15486532. v.10.5. FRASE DEL DÌA El momento en que dudas si puedes volar, dejas de poder hacerlo para siempre. J. M. Barrie (1860-1937) Escritor escocés. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 12 de mayo a partir de las 22 hs. Llega en vivo la Diosa Santafesina "DALILA". Venga a bailar y a divertirte al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA" otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de bufett. Boletería habilitada a partir de las 22 hs. Escuchá Radio Exito 94.5!! Atención: entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 de lunes a viernes de 9 a 13 hs. y en Radio Ciudad de Zárate Sarmiento 365. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.12.5. "Transformamos dolor en esperanza, Construímos con amor, Una forma de ayudar". Capilla del Señor 781 Campana. (03489) 439626 / (03489) 15-567184. Face: madres unidas de campana. Sí a la vida!! Te esperamos! Contactáte. V.30. ASOCIACION MUTUAL SIDECOM ASAMBLEA ORDINARIA El Consejo Directivo de la Asociación Mutual Sidecom, de acuerdo a lo determinado en los Art. Nº 29, 30, 32, 33, 34 y 36 del Estatuto Social, convoca a los señores socios y adherentes a la Asamblea Ordinaria que se llevará a cabo el día 24 de Mayo de 2018 a las 19.30 hs en el local de su sedo Social sito en Rawson 395 de Campana, Prov. de Buenos Aires para tratar el siguiente Orden del Día. 1-Designación de dos socios para el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2-Aprobación de Memoria, Inventario, Balance General y Cuadro Demostrativo de Gastos y Recursos e Informe del Organo Fiscalizador correspondiente al Ejercicio Nº 29 iniciado el 01-02-2017 y finalizado el 31-01-2018. 3-Aprobación de compensación a Directivos. 4-Aprobación modificación de la cuota social. El quórum (Art.37) para cualquier tipo de Asamblea será la mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente 30 minutos después con los socios presentes cuyo número no podrá ser menor a los miembros del Organo Directivo y Organo Fiscalizador. Consejo Directivo. CARITAS PQUIA NTRA SRA DEL CARMEN FERIA AMERICANA El jueves 10 de mayo se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Puedfen hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial Pueyrredón 989. Tel. 423574. v.10.5. FELIZ CUMPLEAÑOS OLINDO!! Felices 91 años Olindo Marcon. Ruego a la vida que cumplas muchos más llenos de alegría y amor junto a tu hijo Marcelo, tu nieta Jazmín y tu nuera Karina. Te amamos, no nos faltes nunca!! CONVOCATORIA La comision directiva del Jardín 916 convoca a la Asamblea Anual Ordinaria que se llevará a cabo el 24 de mayo a las 15.30 hs en el establecimiento para tratar el siguiente orden del día: 1-Lectura del acta anterior. 2-Designación de dos socios para firmar el acta. 3-Lectura de la memoria y balance para el ejercicio comprendido entre 2017-2018. Elección de miembros de la comisión directiva y comisón revisora de cuentas. Fijación del monto de caja chica. Los esperamos. ----- Pág. siguiente (2/3)