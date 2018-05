MIERCOLES 9 DE MAYO DE 2018

Cumpleaños

CARITAS PQUIA NTRA SRA DEL CARMEN FERIA AMERICANA El jueves 10 de mayo se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Puedfen hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial Pueyrredón 989. Tel. 423574. v.10.5. FRASE DEL DÌA La ociosidad camina con lentitud, por eso todos los vicios la alcanzan. San Agustín PAMI: Quiero dejar un reconocimiento por la amabilidad como fui atendida por el Sr. Luis Mendoza como así por el resto de los empleados. Gracias!! E. Medina "Transformamos dolor en esperanza, Construímos con amor, Una forma de ayudar". Capilla del Señor 781 Campana. (03489) 439626 / (03489) 15-567184. Face: madres unidas de campana. Sí a la vida!! Te esperamos! Contactáte. V.30. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 12 de mayo a partir de las 22 hs. Llega en vivo la Diosa Santafesina "DALILA". Venga a bailar y a divertirte al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA" otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de bufett. Boletería habilitada a partir de las 22 hs. Escuchá Radio Exito 94.5!! Atención: entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 de lunes a viernes de 9 a 13 hs. y en Radio Ciudad de Zárate Sarmiento 365. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.12.5. ASOCIACIÓN CIVIL DEL GRUPO ESPERANZA CENA - SHOW A BENEFICIO El Grupo Esperanza Asociación Civil invita a la Cena - show anual, en el salón "El Portal", el viernes 11 de mayo a las 21 hs. Animan: DJ Fernando Mosqueira y Viento Norte. Menú: 1-Lasañas 2- Pollo relleno con papas 3-Postre helado 4-Brindis con torta. Los interesados pueden adquirir las tarjetas de lunes a viernes, de 14 a 18 hs. en Casa Esperanza, Buenos Aires 205, tel. 421721, o a Elda 15592680, o Norma 15486532. v.10.5.