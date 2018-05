MARTES 15 DE MAYO DE 2018

Cumpleaños

"Transformamos dolor en esperanza, Construímos con amor, Una forma de ayudar". Capilla del Señor 781 Campana. (03489) 439626 / (03489) 15-567184. Face: madres unidas de campana. Sí a la vida!! Te esperamos! Contactáte. V.30. CENTRO GALLEGO SOCIEDAD MUTUAL Convocatoria Sres asociados: de acuerdo a los establecido en el Artículo 20º y sus incisos del Estatuto Social tenemos el agrado de invitar a uds a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo en nuestra Sede Social Castelli 726 el día 15 de junio del corriente año a las 19.30 hs para considerar la siguiente Orden del Dia: 1-Designar por aclamación dos socios presentes para firmar el Acta de esta Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2-Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 3-Informar de los motivos por los cuales se llamó a esta Asamblea fuera de término. 4-Convalidación por referéndum de 1ra. Asamblea el aumento de cuota social y demás cargos dispuestos por Comisión Directiva. 5-Renovación parcial de miembros de Comisión Directiva y Organo Fiscalizador. 6-Lectura y aprobación de la Memoria y Balance General y Cuentas de gastos y recursos con el informe de la Comisión Directiva y Junta fiscalizadora, correspondiente al 105º Ejercicio Social, comprendido entre el 1º de Enero y el 31 de diciembre de 2017. Hugo J. Saavedra, Secretario Roberto A. Nabais Robalo, Presidente Nota: El acto de la asamblea se iniciará 30 minutos después de la hora anunciada, con el número de socios presentes, no menos de la cantidad que compone los miembros de la Comisión Directiva. Ninguna Asamblea de asociados sea cual fuere el número de socios presente podra considerar asuntos no incluidos en la Convocatoria (Art 35 del Estatuto Social). SE REGALAN CACHORRITOS De 2 meses de tamaño mediano desparasitados son 3 hembras y 1 macho. Llamar al 3489-15-349815 o al 15-597133. v.15.5. 25 DE MAYO VENTA de LOCRO y Empanadas Locro $ 100 la porción. Empanadas: $ 200 la docena. Traer recipiente p/locro. Pedidos al 442607 / 15-567184. Ricardo Rojas 231 Bº del Pino. Organiza Madres Unidas Campana. Llamá y reservá tu porción de locro o empanadas. V.24.5. FRASE DEL DIA El arte es bajo cierto aspecto una crítica de la realidad. Arturo Graf (1848-1913) Escritor y poeta italiano. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 19 de mayo a partir de las 22 mhs. Llega en vivo desde Santa Fe "LA CONTRA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 mhs. Escuchá Radio Exito 94.5!! Atención: entrada general con descuento hasta las 00hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.19.5. MATINEE DEL MUNDIAL Nos vamos preparando para alentar a nuestra Selección Nacional en la segunda matinée que organiza El Grupo Esperanza. Vestite de los colores celeste y blanco y venì a disfrutar de esta nueva matinée el viernes 18 de mayo a las 19:30 hs hasta 22:30 hs en Casa Esperanza Buenos Aires 205. Entrada libre y gratuita…los esperamos!!! v.18.5. ABUELOS PLAZA DE ESPAÑA La Comisión Abuelos Plaza España informa que el día 19/5/2018 se llevará a cabo el Campeonato de Chin-Chon para socios o no asociados a la Institución. Los ganadores serán premiados cvon hermosos trofeos. También habrá unas riqui´simas pizzas; el valor de la inscripción es de $ 20 por participante. Sorteo 10 hs. Los esperamos. Muchas gracias. La Comision. v.19.5. ABUELOS DE PLAZA ESPAÑA Invitamos a toda persona mayor a 50 años a que se acerque a hacerse socio/a de nuestra institución, estamos de lunes a viernes de 13.30 hgsd. a 17.30 hs. Los juegos que tenermos: Tejo-Sapo-Damas-Dominó-Truco-Escoba-Chin-Chon. Los esperamos serán benvenidos. La Comisión. v.30.5.