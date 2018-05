MIERCOLES 16 DE MAYO DE 2018

Cumpleaños

SE REGALAN CACHORRITOS De 2 meses de tamaño mediano desparasitados son 3 hembras y 1 macho. Llamar al 3489-15-349815 o al 15-597133. v.15.5. FRASE DEL DÌA "No podemos evitar las pasiones, pero si vencerlas." (Seneca) MATINEE DEL MUNDIAL Nos vamos preparando para alentar a nuestra Selección Nacional en la segunda matinée que organiza El Grupo Esperanza. Vestite de los colores celeste y blanco y venì a disfrutar de esta nueva matinée el viernes 18 de mayo a las 19:30 hs hasta 22:30 hs en Casa Esperanza Buenos Aires 205. Entrada libre y gratuita…los esperamos!!! v.18.5. "Transformamos dolor en esperanza, Construímos con amor, Una forma de ayudar". Capilla del Señor 781 Campana. (03489) 439626 / (03489) 15-567184. Face: madres unidas de campana. Sí a la vida!! Te esperamos! Contactáte. V.30. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 19 de mayo a partir de las 22 mhs. Llega en vivo desde Santa Fe "LA CONTRA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 mhs. Escuchá Radio Exito 94.5!! Atención: entrada general con descuento hasta las 00hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.19.5. 25 DE MAYO VENTA de LOCRO y Empanadas Locro $ 100 la porción. Empanadas: $ 200 la docena. Traer recipiente p/locro. Pedidos al 442607 / 15-567184. Ricardo Rojas 231 Bº del Pino. Organiza Madres Unidas Campana. Llamá y reservá tu porción de locro o empanadas. V.24.5.