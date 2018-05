JUEVES 17 DE MAYO DE 2018

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) MATINEE DEL MUNDIAL Nos vamos preparando para alentar a nuestra Selección Nacional en la segunda matinée que organiza El Grupo Esperanza. Vestite de los colores celeste y blanco y venì a disfrutar de esta nueva matinée el viernes 18 de mayo a las 19:30 hs hasta 22:30 hs en Casa Esperanza Buenos Aires 205. Entrada libre y gratuita…los esperamos!!! v.18.5. ABUELOS PLAZA DE ESPAÑA La Comisión Abuelos Plaza España informa que el día 19/5/2018 se llevará a cabo el Campeonato de Chin-Chon para socios o no asociados a la Institución. Los ganadores serán premiados cvon hermosos trofeos. También habrá unas riqui´simas pizzas; el valor de la inscripción es de $ 20 por participante. Sorteo 10 hs. Los esperamos. Muchas gracias. La Comision. v.19.5. ABUELOS DE PLAZA ESPAÑA Invitamos a toda persona mayor a 50 años a que se acerque a hacerse socio/a de nuestra institución, estamos de lunes a viernes de 13.30 hgsd. a 17.30 hs. Los juegos que tenermos: Tejo-Sapo-Damas-Dominó-Truco-Escoba-Chin-Chon. Los esperamos serán benvenidos. La Comisión. v.30.5 CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 19 de mayo a partir de las 22 mhs. Llega en vivo desde Santa Fe "LA CONTRA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 mhs. Escuchá Radio Exito 94.5!! Atención: entrada general con descuento hasta las 00hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.19.5. MEGA DESFILE BOUTIQUE MARICLAUS En sus 60 años de trayectoria comercial presenta la colección otoño-invierno 2018. Domingo 10 de junio a las 16.30 hs. El Portal Belgrano 526. A total beneficio de: Grupo Esperanza, Casa de Día Padre Aníbal y Liga de Madres de Santa Bárbara. Venta de tarjetas: Te.Norma: 15-486532. Elda: 15-592680. Silvia: 424706. Eva: 425621. Silvia: 15-513578. Beatriz 15-662806. v.3.6 AGRADECIMIENTO Al Dr. Urband, personal de terapia intensiva, enfermeras y mucamas de Clínica Delta por la atención brindada a la Sra. Rosa M. Prego. Y al Hogar de Dios por todo el cariño y dedicacón con que la trataron. A todos MUCHAS GRACIAS! Eduardo Fare y flia. FRASE DEL DÌA Procura hacerte digno de todos los favores, pero no aceptes ninguno. E. W. Stevens Autor de libros de Psicología. 25 DE MAYO VENTA de LOCRO y Empanadas Locro $ 100 la porción. Empanadas: $ 200 la docena. Traer recipiente p/locro. Pedidos al 442607 / 15-567184. Ricardo Rojas 231 Bº del Pino. Organiza Madres Unidas Campana. Llamá y reservá tu porción de locro o empanadas. V.24.5. TALLER DE MANUALIDADES Y RECICLADO GRATUITOS Dónde? en Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Cuándo? Martes 15.30 hs. Te anotás el mismo día y ya podes empezar. Consultá al cel: 15-567184. ***V.30.6. TALLER DE TEJIDO GRATUITO Dónde? En Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Profesora Stella Maris Haedo. Arrancamos el 31.5. Los jueves a las 14.30 hs. Anotáte en la sede o llamános al 15-567184. **V.30.6. PERDISTE UN SER QUERIDO? Si te sentís solo con tu dolor, nosotros podemos entenderte. Somos un grupo que se reúne en la calle Capilla del Señor 781 en Campana (Madres Unidas de Campana) y que funciona de forma gratuita. Encontrarás alivio a través de la palabra y contención emocional. Podés llamarnos de lunes a sábados a: 03489-15-567184 / 15-533959 / 15-598191 (llamadas o whatsapp). "Que el dolor de habeerlos perdido no nos quite la alegría de haberlos tenido". V.30. ALMUERZO FAMILIAR EN SOC. DE FOMENTO LOMAS DEL RIO LUJAN Quinquela Martín y Sívori 25 de Mayo 13 hs. Menú: empanada y locro. Valor tarjeta $ 150. No incluye bebida. Traer vajilla. Tarjeta anticipadfa. Tel. 03489-15-498285. v.20.5. ----- ----- Pág. siguiente (2/3)