MIERCOLES 23 DE MAYO DE 2018

TALLER DE MANUALIDADES Y RECICLADO GRATUITOS Dónde? en Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Cuándo? Martes 15.30 hs. Te anotás el mismo día y ya podes empezar. Consultá al cel: 15-567184. ***V.30.6. TALLER DE TEJIDO GRATUITO Dónde? En Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Profesora Stella Maris Haedo. Arrancamos el 31.5. Los jueves a las 14.30 hs. Anotáte en la sede o llamános al 15-567184. **V.30.6. 25 DE MAYO VENTA de LOCRO y Empanadas Locro $ 100 la porción. Empanadas: $ 200 la docena. Traer recipiente p/locro. Pedidos al 442607 / 15-567184. Ricardo Rojas 231 Bº del Pino. Organiza Madres Unidas Campana. Llamá y reservá tu porción de locro o empanadas. V.24.5. ABUELOS DE PLAZA ESPAÑA Informa: que como se había programado el Torneo de Chin-Chon se llevó a cabo el día 19/5/18 siendo todo un festejo hubo una cantidad de jugadores y socios animando dicho evento en total cordialidad. Hubo dos ganadores en dicho Torneo el Sr. Dalinger Julio, primer premio y un segundo lugar el Sr. Gonzalez Roberto. Llevándose cada uno un Trofeo. Al medio día se hizo pizzas caseras. Toda una fiesta. La Comisión. v.23.5 CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sabado 26 de mayo llegan desde Santa Fe en vivo "LA REVANCHA y "URIEL LOZANO". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la Familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 hs. Atención!! Entrada general con descuento hasta las 00 hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.26.5. HALLAZGO Se encontró una carterita negra en las calles Castilla y 9 de Julio el día domingo. Comunicarse al tel. 03489-15-313272. v.27.5. 5 días AVISO DE TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO. La Sra. Massa Libertad Asunción, titular del DNI 8784621, CUIT 2708784621-6, con domicilio especial a este efecto en la calle Santa María de Oro 356 Piso 1º Departamento 1" de la ciudad de Campana, Provincia de Buenos Aires, vende, cede y transfiere el fondo de comercio denominado "OPTICA IMAGO" CUIT 27-08784621-6, dedicado a la actividad de óptica y derivados, sita en la calle Intendente Varela 306 de la localidad de Campana, Provincia de Buenos Aires con todos sus activos, muebles, mercaderías y demás derechos que ostenta y le corresponden relacionados con dicho emprendimiento a Mariana Marcela De Michele, titular del DNI 17699921, CUIT 27/17699921/2, con domicilio especial a este efecto en la calle Moreno 1111 de la ciudad de Campana, Provincia de Buenos Aires. La presente operación se hace libre de toda deuda, gravámen y sin personal en relación de dependencia. Oposiciones de Ley presentarse de Lunes a viernes de 8 a 17 horas en Castelli 915 de la localidad de Zárate, Provincia de Buenos Aires. v.23.5. FRASE DEL DIA La estupidez humana es la única cosa que nos da una idea del infinito. Ernest Renan (1823-1892) Escritor francés. UN AÑO MAS Seguimos juntos a través del tiempo con las mismas ilusiones de los primeros momentos, amalgamando versos hilando poesías, narrativas y cuentos que brotan en el alma y germinan en los sentimientos. En esos encuentros, de todos los martes, volcando en un papel lo que llevamos dentro. ---- Muchos ya no están con nosotros pero sé que en el cielo seguirán escribiendo. Mientras pasan los años... Quién diría ya son veintitrés, volveremos otra vez a cantar el feliz cumple de nuestro querido C.A.L. ese templo sin igual de intelecto y amor donde fluyen las palabras como agua de manantial. ---- A todos mis compañeros hoy los quiero abrazar, con ellos poder brindar por un nuevo aniversario y entre cantos y festejos plenos de felicidad. Seremos cual pájaros que unen sus trinos sobrevolando caminos de respeto y amistad. Raúl Berra Integrante de C.A.L. MEGA DESFILE BOUTIQUE MARICLAUS En sus 60 años de trayectoria comercial presenta la colección otoño-invierno 2018. Domingo 10 de junio a las 16.30 hs. El Portal Belgrano 526. A total beneficio de: Grupo Esperanza, Casa de Día Padre Aníbal y Liga de Madres de Santa Bárbara. Venta de tarjetas: Te.Norma: 15-486532. Elda: 15-592680. Silvia: 424706. Eva: 425621. Silvia: 15-513578. Beatriz 15-662806. v.3.6 ALMUERZO FAMILIAR EN SOC. DE FOMENTO LOMAS DEL RIO LUJAN Quinquela Martín y Sívori 25 de Mayo 13 hs. Menú: empanada y locro. Valor tarjeta $ 150. No incluye bebida. Traer vajilla. Tarjeta anticipadfa. Tel. 03489-15-498285. v.24.5.