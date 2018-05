Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



JUEVES 24 DE MAYO DE 2018 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) AGRADECIMIENTO Quiero agradecer al cuerpo clínico, médicos, enfermeras, camilleros y mucamas por la atención recibida en la Clínica Delta de Campana Gladys Trejo DNI 4.958.040 AGRADECIMIENTO Estoy muy agradecido, al igual que mi mamá Ester y mi papá Fidel; por el apoyo recibido por todos mis compañeros de Defensa Civil Campana; quienes de una u otra manera me acompañaron durante la operación de mi padre; muy especialmente a aquellos que desinteresadamente fueron donantes de sangre. Son todos muy buena gente!. WALTER 24 DE MAYO Festividad de María Auxiliadora Casa de Día Padre Aníbal invita a socios, benefactores, comunidad toda a participar de la ceremonia en homenaje a la patrona de la Capilla de la Casa, MARÍA AUXILIADORA, este jueves a las 16hs en Burgos 1140 Los esperamos 25 DE MAYO VENTA de LOCRO y Empanadas Locro $ 100 la porción. Empanadas: $ 200 la docena. Traer recipiente p/locro. Pedidos al 442607 / 15-567184. Ricardo Rojas 231 Bº del Pino. Organiza Madres Unidas Campana. Llamá y reservá tu porción de locro o empanadas. V.24.5. FRASE DEL DIA Vencer y perdonar, es vencer dos veces. Pedro Calderón de la Barca (1600-1681) Dramaturgo y poeta español. AGRADECIMIENTO Quiero agradecer al Cuerpo clínico de los médicos, enfermeras, camilleros y mucamas por la atención recibida de mi estadía en la Clínica Delta de Campana. Gadys Trejo DNI 4.958.040. v.25.5. CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sabado 26 de mayo llegan desde Santa Fe en vivo "LA REVANCHA y "URIEL LOZANO". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la Familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 hs. Atención!! Entrada general con descuento hasta las 00 hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.26.5. HALLAZGO Se encontró una carterita negra en las calles Castilla y 9 de Julio el día domingo. Comunicarse al tel. 03489-15-313272. v.27.5. MEGA DESFILE BOUTIQUE MARICLAUS En sus 60 años de trayectoria comercial presenta la colección otoño-invierno 2018. Domingo 10 de junio a las 16.30 hs. El Portal Belgrano 526. A total beneficio de: Grupo Esperanza, Casa de Día Padre Aníbal y Liga de Madres de Santa Bárbara. Venta de tarjetas: Te.Norma: 15-486532. Elda: 15-592680. Silvia: 424706. Eva: 425621. Silvia: 15-513578. Beatriz 15-662806. v.3.6 ALMUERZO FAMILIAR EN SOC. DE FOMENTO LOMAS DEL RIO LUJAN Quinquela Martín y Sívori 25 de Mayo 13 hs. Menú: empanada y locro. Valor tarjeta $ 150. No incluye bebida. Traer vajilla. Tarjeta anticipadfa. Tel. 03489-15-498285. v.24.5. ------ Pág. siguiente (2/3)