Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



VIERNES 25 DE MAYO DE 2018 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LUJAN Y DE LOS SANTOS APOSTOLES Pedro y Pablo Venta de locro 25 de Mayo A beneficio de las obras parroquiales. Se retira a partir de las 12 hs. Traer recipiente. Porción $120. Paso 1130. HALLAZGO Se encontró una carterita negra en las calles Castilla y 9 de Julio el día domingo. Comunicarse al tel. 03489-15-313272. v.27.5. AGRADECIMIENTO Los vecinos de la Sociedad Civil 24 de Febrero quieren agradecer en esta oportunidad al Intendente Municipal Sr. Sebastián Abella: por su interés y los lazos de colaboración, predisposición y entusiasmo para cumplir con los sueños y objetivos de este nuevo barrio de la Ciudad de Campana AGRADECIMIENTO Quiero agradecer al Cuerpo clínico de los médicos, enfermeras, camilleros y mucamas por la atención recibida de mi estadía en la Clínica Delta de Campana. Gadys Trejo DNI 4.958.040. v.25.5. TALLER DE MANUALIDADES Y RECICLADO GRATUITOS Dónde? en Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Cuándo? Martes 15.30 hs. Te anotás el mismo día y ya podes empezar. Consultá al cel: 15-567184. ***V.30.6. CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sabado 26 de mayo llegan desde Santa Fe en vivo "LA REVANCHA y "URIEL LOZANO". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la Familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 hs. Atención!! Entrada general con descuento hasta las 00 hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.26.5. TALLER DE TEJIDO GRATUITO Dónde? En Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Profesora Stella Maris Haedo. Arrancamos el 31.5. Los jueves a las 14.30 hs. Anotáte en la sede o llamános al 15-567184. **V.30.6. FRASE DEL DIA Nadie es patria, todos lo somos. Jorge Luis Borges (1899-1986) Escritor argentino. MEGA DESFILE BOUTIQUE MARICLAUS En sus 60 años de trayectoria comercial presenta la colección otoño-invierno 2018. Domingo 10 de junio a las 16.30 hs. El Portal Belgrano 526. A total beneficio de: Grupo Esperanza, Casa de Día Padre Aníbal y Liga de Madres de Santa Bárbara. Venta de tarjetas: Te.Norma: 15-486532. Elda: 15-592680. Silvia: 424706. Eva: 425621. Silvia: 15-513578. Beatriz 15-662806. v.3.6 CENA FAMILIAR BALLET ELUNEY Sabado 9 de junio 21.30 hs El ballet Eluney sigue con sus eventos culturales y encuentros familiares en las instalaciones del Club Estrella del Este y para el sábado 9 de junio programa la gran cena familiar baile y karaoke con un excelente menú y con un costo super accesible, entrada fiambre surtido, luego ravioles con boloñesa y de postre pasteles caseros con cafe, el show del ballet y el baile con Armonizando con Ritmo para pasarlo en familia, desde las 21.30 y hasta las 02.00 de la mañana. El costo es de $ 200 por persona y se pueden adquirir en Jean Jaures 767, Club Estrella del Este, bailarines mdel Balle o llamando al 15-570418. Imperdible. Participe, colabore y pase una felíz velada con el Ballet Eluney en el año de sus bodas de plata. v.3.6. ----- ----- ----- Pág. siguiente (2/3)