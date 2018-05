Cumpleaños

DOMINGO 27 DE MAYO DE 2018

HALLAZGO Se encontró una carterita negra en las calles Castilla y 9 de Julio el día domingo. Comunicarse al tel. 03489-15-313272. v.27.5. MEGA DESFILE BOUTIQUE MARICLAUS En sus 60 años de trayectoria comercial presenta la colección otoño-invierno 2018. Domingo 10 de junio a las 16.30 hs. El Portal Belgrano 526. A total beneficio de: Grupo Esperanza, Casa de Día Padre Aníbal y Liga de Madres de Santa Bárbara. Venta de tarjetas: Te.Norma: 15-486532. Elda: 15-592680. Silvia: 424706. Eva: 425621. Silvia: 15-513578. Beatriz 15-662806. v.3.6 CENA FAMILIAR BALLET ELUNEY Sabado 9 de junio 21.30 hs El ballet Eluney sigue con sus eventos culturales y encuentros familiares en las instalaciones del Club Estrella del Este y para el sábado 9 de junio programa la gran cena familiar baile y karaoke con un excelente menú y con un costo super accesible, entrada fiambre surtido, luego ravioles con boloñesa y de postre pasteles caseros con cafe, el show del ballet y el baile con Armonizando con Ritmo para pasarlo en familia, desde las 21.30 y hasta las 02.00 de la mañana. El costo es de $ 200 por persona y se pueden adquirir en Jean Jaures 767, Club Estrella del Este, bailarines mdel Balle o llamando al 15-570418. Imperdible. Participe, colabore y pase una felíz velada con el Ballet Eluney en el año de sus bodas de plata. v.3.6. FRASE DEL DIA No he nacido para un solo rincón. Mi patria es todo el mundo. Séneca (2 AC-65) Filósofo latino. ABUELOS DE PLAZA ESPAÑA Invitamos a toda persona mayor a 50 años a que se acerque a hacerse socio/a de nuestra institución, estamos de lunes a viernes de 13.30 hs. a 17.30 hs. Los juegos que tenermos: Tejo-Sapo-Damas-Dominó-Truco-Escoba-Chin-Chon. Los esperamos serán benvenidos. La Comisión. v.30.5 TALLER DE MANUALIDADES Y RECICLADO GRATUITOS Dónde? en Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Cuándo? Martes 15.30 hs. Te anotás el mismo día y ya podes empezar. Consultá al cel: 15-567184. ***V.30.6. TALLER DE TEJIDO GRATUITO Dónde? En Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Profesora Stella Maris Haedo. Arrancamos el 31.5. Los jueves a las 14.30 hs. Anotáte en la sede o llamános al 15-567184. **V.30.6.