MARTES 29 DE MAYO DE 2018

ENTRETENIMIENTO FAMILIAR. DOMINGO 10/6 - 15:30 HS. BALLET ELUNEY Los esperamos el domingo 10 de Junio a las 15:30 hs. en e Club Estrella del Este en la lotería familiar que organiza el Ballet Eluney, donde con solo abonar la entrada pordá ganarse más de siete mil pesos en premios y en la extra más de cuatro mil pesos. Recuerde que solo ingresa una persona por entrada y en la primera vuelta se puede ganar un gran pozo. Participe, colabore y gane. Entradas en Jean Jaures 767, bailarines del Ballet o llame al 15 570418. V.10/6 MEGA DESFILE BOUTIQUE MARICLAUS En sus 60 años de trayectoria comercial presenta la colección otoño-invierno 2018. Domingo 10 de junio a las 16.30 hs. El Portal Belgrano 526. A total beneficio de: Grupo Esperanza, Casa de Día Padre Aníbal y Liga de Madres de Santa Bárbara. Venta de tarjetas: Te.Norma: 15-486532. Elda: 15-592680. Silvia: 424706. Eva: 425621. Silvia: 15-513578. Beatriz 15-662806. v.3.6 AGRADECIMIENTO Quiero expresar mi mas sincero agradecimiento a todo el equipo de médicos y enfermeros de Terapia Intensiva del Sanatorio Augusto Timoteo Vandor, por la atención que recibió mi madre Delfina Zapata. Marcos Balbuena y familia. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sabado 2 de junio, llegan desde Santa Fe en vivo "LOS MUSIQUEROS DE SANTA FE" y "JUANJO Y SU BANDA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 hs. Atención!! Entrada general con descuento, hasta la 00 hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.2.6. FRASE DEL DIA Solo unos pocos encuentran el camino, otros no lo reconocen cuando lo encuentran, otros ni si quiera quieren encontrarlo. Lewis Carroll (1832-1898) escritor británico. ABUELOS DE PLAZA ESPAÑA Invitamos a toda persona mayor a 50 años a que se acerque a hacerse socio/a de nuestra institución, estamos de lunes a viernes de 13.30 hs. a 17.30 hs. Los juegos que tenermos: Tejo-Sapo-Damas-Dominó-Truco-Escoba-Chin-Chon. Los esperamos serán benvenidos. La Comisión. v.30.5 EXTRAVIO Se extravió cartera marrón con documentación a nombre de GONZALEZ MARIA. Comunicarse al 03489-15-689716. v.31.5. CENA FAMILIAR BALLET ELUNEY Sabado 9 de junio 21.30 hs El ballet Eluney sigue con sus eventos culturales y encuentros familiares en las instalaciones del Club Estrella del Este y para el sábado 9 de junio programa la gran cena familiar baile y karaoke con un excelente menú y con un costo super accesible, entrada fiambre surtido, luego ravioles con boloñesa y de postre pasteles caseros con cafe, el show del ballet y el baile con Armonizando con Ritmo para pasarlo en familia, desde las 21.30 y hasta las 02.00 de la mañana. El costo es de $ 200 por persona y se pueden adquirir en Jean Jaures 767, Club Estrella del Este, bailarines mdel Balle o llamando al 15-570418. Imperdible. Participe, colabore y pase una felíz velada con el Ballet Eluney en el año de sus bodas de plata. v.3.6. TALLER DE TEJIDO GRATUITO Dónde? En Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Profesora Stella Maris Haedo. Arrancamos el 31.5. Los jueves a las 14.30 hs. Anotáte en la sede o llamános al 15-567184. **V.30.6.