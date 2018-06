JUEVES 31 DE MAYO DE 2018

Cumpleaños

CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sabado 2 de junio, llegan desde Santa Fe en vivo "LOS MUSIQUEROS DE SANTA FE" y "JUANJO Y SU BANDA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 hs. Atención!! Entrada general con descuento, hasta la 00 hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.2.6. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR. DOMINGO 10/6 - 15:30 HS. BALLET ELUNEY Los esperamos el domingo 10 de Junio a las 15:30 hs. en e Club Estrella del Este en la lotería familiar que organiza el Ballet Eluney, donde con solo abonar la entrada pordá ganarse más de siete mil pesos en premios y en la extra más de cuatro mil pesos. Recuerde que solo ingresa una persona por entrada y en la primera vuelta se puede ganar un gran pozo. Participe, colabore y gane. Entradas en Jean Jaures 767, bailarines del Ballet o llame al 15 570418. V.10/6 MEGA DESFILE BOUTIQUE MARICLAUS En sus 60 años de trayectoria comercial presenta la colección otoño-invierno 2018. Domingo 10 de junio a las 16.30 hs. El Portal Belgrano 526. A total beneficio de: Grupo Esperanza, Casa de Día Padre Aníbal y Liga de Madres de Santa Bárbara. Venta de tarjetas: Te.Norma: 15-486532. Elda: 15-592680. Silvia: 424706. Eva: 425621. Silvia: 15-513578. Beatriz 15-662806. v.3.6 CENA FAMILIAR BALLET ELUNEY Sabado 9 de junio 21.30 hs El ballet Eluney sigue con sus eventos culturales y encuentros familiares en las instalaciones del Club Estrella del Este y para el sábado 9 de junio programa la gran cena familiar baile y karaoke con un excelente menú y con un costo super accesible, entrada fiambre surtido, luego ravioles con boloñesa y de postre pasteles caseros con cafe, el show del ballet y el baile con Armonizando con Ritmo para pasarlo en familia, desde las 21.30 y hasta las 02.00 de la mañana. El costo es de $ 200 por persona y se pueden adquirir en Jean Jaures 767, Club Estrella del Este, bailarines mdel Balle o llamando al 15-570418. Imperdible. Participe, colabore y pase una felíz velada con el Ballet Eluney en el año de sus bodas de plata. v.3.6. FRASE DEL DIA "Todo hombre no vive más que por lo que espera". Giovanni Papini (1881-1956) Escritor italiano. EXTRAVIO Se extravió cartera marrón con documentación a nombre de GONZALEZ MARIA. Comunicarse al 03489-15-689716. v.31.5. AGRADECIMIENTO Al personal del P.A.M.I. sucursal Campana: Nuestro agradecimiento por los servicios que prestan desinteresadamente a los abuelos que muchas veces es ingrato al público con los empleados, pero ellos siguen atendiendo igual desde la primera empleda a las chicas de maestranza Mi sincero agradecimiento al box nº12 de oncología. Muchas gracias Maria Garay y Carlos Cespedes. Convocatoria actividad Asociación Dante Alighieri La Asociación Dante Alighieri de Campana y su Unidad Académica invitan a Autoridades, Instituciones y Representantes de la Colectividad Italiana y campanense a celebrar el 72º aniversario de la creación de la Republica Italiana con una ceremonia que tendrá lugar a las 11 Hs del viernes 1º de junio frente al busto del General San Martín.