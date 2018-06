Cumpleaños

SABADO 02 DE JUNIO DE 2018

CORPUS CHRISTI Domingo 3 de junio 11 hs. Solemne misa y procesión Catedral Santa Florentina La celebración del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo destaca especialmente valorar desde el amor, la VIDA en todas sus etapas. Como ofrenda al Padre y signo de solidaridad a los más indefensos, acercamos escarpines, pañales, mamaderas, leche, etc. Quienes deseen colaborar, acercarlos durante la semana a la Secretaria Parroquial o en las misas de horario. GRACIAS!!!!! CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sabado 2 de junio, llegan desde Santa Fe en vivo "LOS MUSIQUEROS DE SANTA FE" y "JUANJO Y SU BANDA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 hs. Atención!! Entrada general con descuento, hasta la 00 hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.2.6.. FRASE DEL DIA Hay cuatro tipos de personas en el mundo: los amantes, los ambiciosos, los observadores y los tontos. Éstos son los más felices. Hipólito Taine (1828-1893) Escritor francés. TALLER DE TEJIDO GRATUITO Dónde? En Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Profesora Stella Maris Haedo. Arrancamos el 31.5. Los jueves a las 14.30 hs. Anotáte en la sede o llamános al 15-567184. **V.30.6. MEGA DESFILE BOUTIQUE MARICLAUS En sus 60 años de trayectoria comercial presenta la colección otoño-invierno 2018. Domingo 10 de junio a las 16.30 hs. El Portal Belgrano 526. A total beneficio de: Grupo Esperanza, Casa de Día Padre Aníbal y Liga de Madres de Santa Bárbara. Venta de tarjetas: Te.Norma: 15-486532. Elda: 15-592680. Silvia: 424706. Eva: 425621. Silvia: 15-513578. Beatriz 15-662806. v.3.6 FELIZ CUMPLEAÑOS 2/6/18 Nelda-Cande y Benja JUBILEO MATRIMONIAL 2017 invita a los matrimonios que cumplan 25, 50 y 60 años a la segunda reunión informativa el día martes 5 de junio 20:30hs en la capilla de la Catedral Santa Florentina FIESTA OCHENTOSA Recordando los clásicos Basinger Bar Pool. Arenales y Sarmiento. Organiza papá Dario. Auspicia Avila Arg SA. Sabado 9 de junio 23 hs. Entradas $ 100.Escuchanos por Radio Dale 92.3 Mhz Lunes a viernes de 13 a 15 hs. EXTRAVIO Se extravió cartera marrón con documentación a nombre de GONZALEZ MARIA. Comunicarse al 03489-15-689716. v.2.6.