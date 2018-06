Cumpleaños

MARTES 5 DE JUNIO DE 2018

JUBILEO MATRIMONIAL Jubileo Matrimonial 2017, invita a los matrimonios que cumplan 25, 50 y 60 años a la segunda reunión informativa el día martes 5 de junio 20:30hs en la capilla de la Catedral Santa Florentina FIESTA OCHENTOSA Recordando los clásicos Basinger Bar Pool. Arenales y Sarmiento. Organiza papá Dario. Auspicia Avila Arg SA. Sabado 9 de junio 23 hs. Entradas $ 100.Escuchanos por Radio Dale 92.3 Mhz Lunes a viernes de 13 a 15 hs. FRASE DEL DIA La verdad en un tiempo es error en otro. Montesquieu (1689-1755) Escritor y político francés. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar est5e sabado 9 de junio llegan en vivo "LOS LIRIOS DE SANTA FE". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y erntre verdaderos amigos. Sevicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 hs. Atención!!! Entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 de 9 a 13 hs (Sívori y Moreno Campana) y en Zárate (Sarmiento 365) de 8 a 13 hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!"!! v.9.6. CÁRITAS PQUIA. SANTA FLORENTINA Feria Americana El jueves 7 de junio del 2018, se realizará una Feria Americana en el horario de 08:30 a 10:30 hs. (se ruega traer bolsas). Con la recaudación de esta feria se ayudará a las familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica, trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros, pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar donaciones a la sede de Cáritas Santa Florentina, Ite. Varela 426, martes y jueves de 08:30 a 10:00 horas. Muchas gracias…¡Que el Señor los Bendiga! EXTRAVIO BUSCAMOS A MILO Labrador negro de 4 años, lleva collar de cadenas. Lo vimos por última vez a las 14 hs (sabado 2/6/18) en la calle Alte. Brown y Andres del Pino. Importante recompensa. Tel. 011-15-45371250. MEGA DESFILE BOUTIQUE MARICLAUS En sus 60 años de trayectoria comercial presenta la colección otoño-invierno 2018. Domingo 10 de junio a las 16.30 hs. El Portal Belgrano 526. A total beneficio de: Grupo Esperanza, Casa de Día Padre Aníbal y Liga de Madres de Santa Bárbara. Venta de tarjetas: Te.Norma: 15-486532. Elda: 15-592680. Silvia: 424706. Eva: 425621. Silvia: 15-513578. Beatriz 15-662806. v.9.6 CENA FAMILIAR BALLET ELUNEY Sabado 9 de junio 21.30 hs El ballet Eluney sigue con sus eventos culturales y encuentros familiares en las instalaciones del Club Estrella del Este y para el sábado 9 de junio programa la gran cena familiar baile y karaoke con un excelente menú y con un costo super accesible, entrada fiambre surtido, luego ravioles con boloñesa y de postre pasteles caseros con cafe, el show del ballet y el baile con Armonizando con Ritmo para pasarlo en familia, desde las 21.30 y hasta las 02.00 de la mañana. El costo es de $ 200 por persona y se pueden adquirir en Jean Jaures 767, Club Estrella del Este, bailarines mdel Balle o llamando al 15-570418. Imperdible. Participe, colabore y pase una felíz velada con el Ballet Eluney en el año de sus bodas de plata. v.3.6. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR. DOMINGO 10/6 - 15:30 HS. BALLET ELUNEY Los esperamos el domingo 10 de Junio a las 15:30 hs. en e Club Estrella del Este en la lotería familiar que organiza el Ballet Eluney, donde con solo abonar la entrada pordá ganarse más de siete mil pesos en premios y en la extra más de cuatro mil pesos. Recuerde que solo ingresa una persona por entrada y en la primera vuelta se puede ganar un gran pozo. Participe, colabore y gane. Entradas en Jean Jaures 767, bailarines del Ballet o llame al 15 570418. V.10/6