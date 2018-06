VIERNES 8 DE JUNIO DE 2018

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) Cáritas Pquia. Santa Florentina Feria Americana Hoy jueves 7 de junio del 2018, se realizará una Feria Americana en el horario de 08:30 a 10:30 hs. (se ruega traer bolsas). Con la recaudación de esta feria se ayudará a las familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica, trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros, pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar donaciones a la sede de Cáritas Santa Florentina, Ite. Varela 426, martes y jueves de 08:30 a 10:00 horas. Muchas gracias…¡Que el Señor los Bendiga! v.7.6. MEGA DESFILE BOUTIQUE MARICLAUS En sus 60 años de trayectoria comercial presenta la colección otoño-invierno 2018. Domingo 10 de junio a las 16.30 hs. El Portal Belgrano 526. A total beneficio de: Grupo Esperanza, Casa de Día Padre Aníbal y Liga de Madres de Santa Bárbara. Venta de tarjetas: Te.Norma: 15-486532. Elda: 15-592680. Silvia: 424706. Eva: 425621. Silvia: 15-513578. Beatriz 15-662806. v.9.6 CENA FAMILIAR BALLET ELUNEY Sabado 9 de junio 21.30 hs El ballet Eluney sigue con sus eventos culturales y encuentros familiares en las instalaciones del Club Estrella del Este y para el sábado 9 de junio programa la gran cena familiar baile y karaoke con un excelente menú y con un costo super accesible, entrada fiambre surtido, luego ravioles con boloñesa y de postre pasteles caseros con cafe, el show del ballet y el baile con Armonizando con Ritmo para pasarlo en familia, desde las 21.30 y hasta las 02.00 de la mañana. El costo es de $ 200 por persona y se pueden adquirir en Jean Jaures 767, Club Estrella del Este, bailarines mdel Balle o llamando al 15-570418. Imperdible. Participe, colabore y pase una felíz velada con el Ballet Eluney en el año de sus bodas de plata. v.8.6. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar est5e sabado 9 de junio llegan en vivo "LOS LIRIOS DE SANTA FE". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y erntre verdaderos amigos. Sevicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 hs. Atención!!! Entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 de 9 a 13 hs (Sívori y Moreno Campana) y en Zárate (Sarmiento 365) de 8 a 13 hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!"!! v.9.6. HALLAZGO Encontré perrita barbincha marrón pequeña bien cuidada y doméstica zona Plaza España. Llamar al 15-429504. v.8.6. FIESTA OCHENTOSA Recordando los clásicos Basinger Bar Pool. Arenales y Sarmiento. Organiza papá Dario. Auspicia Avila Arg SA. Sabado 9 de junio 23 hs. Entradas $ 100.Escuchanos por Radio Dale 92.3 Mhz Lunes a viernes de 13 a 15 hs. v.9.6. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR. DOMINGO 10/6 - 15:30 HS. BALLET ELUNEY Los esperamos el domingo 10 de Junio a las 15:30 hs. en e Club Estrella del Este en la lotería familiar que organiza el Ballet Eluney, donde con solo abonar la entrada pordá ganarse más de siete mil pesos en premios y en la extra más de cuatro mil pesos. Recuerde que solo ingresa una persona por entrada y en la primera vuelta se puede ganar un gran pozo. Participe, colabore y gane. Entradas en Jean Jaures 767, bailarines del Ballet o llame al 15 570418. V.10/6 TALLER DE MANUALIDADES Y RECICLADO GRATUITOS Dónde? en Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Cuándo? Martes 15.30 hs. Te anotás el mismo día y ya podes empezar. Consultá al cel: 15-567184. ***V.30.6. TALLER DE TEJIDO GRATUITO Dónde? En Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Profesora Stella Maris Haedo. Arrancamos el 31.5. Los jueves a las 14.30 hs. Anotáte en la sede o llamános al 15-567184. **V.30.6. AGRADECIMIENTO A Defensa Civil Campana, por los servicios prestados el día 06/06/18 ante la solicitud de cortar las ramas del árbol que estaban entre los cables. Ronconi Clelia BºDallera FRASE DEL DIA En vano se echa la red ante los ojos de los que tienen alas. Gabriela Mistral (1889-1957) Escritora chilena. AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P. caratulada "AVERIGUACION DE PARADERO" denunciante MAIDANA LAURA ELISABET progenitora del causante MAIDANA RAUL JONATHAN con intervención de la UFI y Juicio Nº 2 de Campana del Dpto Judicial Zarate-Campana a cargo del Dr. Alejandro Irigoyen solicito la colaboración de la población para dar con el paradero del causante MAIDANA RAUL JONATHAN argentino, instruído de 14 años DNI Nº 45.606.787 nacido el 25 de marzo de 2004 domiciliado en Rippa y Echaluz de este medio; quien resulta ser de contextura física delgada, de aprox. 1.40 mts de altura, de tez morena, cabellos cortos de color oscuro, ojos marrones claros, quien cuenta como única característica una cicatriz de operación de apéndice ingle lado derecho. Al momento de retirarse vestía: pantalón de jeans de color azul, campera de color azul con capucha un buzo de color marrón con capucha, una gorra con visera de color marrón claro con dibujos en su frente y zapatillas de lona de color marrón quien el día 27 de mayo de 2018 siendo las 11 hs se retiró de su domicilio y hasta el momento no regresó. Cualquier información: Comisaria: 422025/422534. v.8.6. ----- ----- Pág. siguiente (2/3)