MARTES 12 DE JUNIO DE 2018

CARITAS PARROQUIA NTRA SRA DEL CARMEN FERIA AMERICANA El jueves 14 de junio se realizará una FERIA AMERICANA en el horario de 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial Pueyrredón 989. Tel. 423574. Muchas gracias. v.14.6. FRASE DEL DIA Toda convicción es una cárcel. Friedrich Nietzsche CUMPLEAÑOS Noemí Chevez de Quiroz Mi amada amiga del alma y de la fe Noemí mis deseos enormes de profunda felicidad para este día tan especial de tu vida. Gracias por ser como eres. Te amo y te aman tu familia tu pastora Rita de Solís y todos han sido vendecidos en Jesús por el aporte de tu vida. Dios te bendiga ricamente. Patricia hermana en la fe judeo mesiánica. TALLER DE MANUALIDADES Y RECICLADO GRATUITOS Dónde? en Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Cuándo? Martes 15.30 hs. Te anotás el mismo día y ya podes empezar. Consultá al cel: 15-567184. ***V.30.6. TALLER DE TEJIDO GRATUITO Dónde? En Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Profesora Stella Maris Haedo. Arrancamos el 31.5. Los jueves a las 14.30 hs. Anotáte en la sede o llamános al 15-567184. **V.30.6. AGRADECIMIENTO Agradecemos a los sponsor, comerciantes de Campana, por haber donado obsequios para colaborar con el bingo realizado el 10/06/2018 por Matias G. Joubert. Sociedad de Fomento Barrio Las Acacias EXTRAVIO SE AGRADECE DEVOLUCION DE RIÑONERA NEGRA CONTENIENDO DOCUMENTOS DE TEOFILA FRANCO ZONA PASO Y BERTOLINI Y TAMBIEN REGISTRO, DOCUMENTO, TARJETA DE CREDITO ,TARJETA VERDE DE UNA ECO SPORT Y DOS MOTOS, UN AFRICA TWIN Y UNA TWISTER A NOMBRE DE MARCELO RODRIGUEZ... CUALQUIER INFORMACION LLAMAR AL 03489 15 685142... SE AGRADECERA..!!!!! FORO MUNICIPAL DE SEGURIDAD DE CAMPANA C O N V O C A A la Reunión Mensual Ordinaria que se efectuará el Miércoles 13 de Junio de 2018 a las 19.00 horas, en el salon de los Bomberos Voluntarios de Campana sito Colon Nº 369, 1 piso Asistirán como invitados Funcionarios Judiciales y el Secretario de Prevención Ciudadana de la ciudad de Campana V. 13.6 CLUB 17 UNIFDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 16 de junio, llega en vivo "MARIO LUIS". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 hs. Atención!!! Entradas general con descuento hasta la 0:00 hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas perder!! v.16.6.