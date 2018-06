Cumpleaños

SABADO 16 DE JUNIO DE 2018

DOMINGO 17 DE JUNIO SALUTACION POR EL DIA DEL PADRE Deseo de todo corazón enviar mis saludos especiales a mi padre Adolfo y a mi padre espiritual Pastor Armando Solís por dignificar el espíritu del Señor paternalizandolo en la propia vida y en una afabilidad y grandilocuencia para con su hermandad, familia, discipulado y frente a toda alma que Dios ha creado en su soberana y perfecta voluntad.También mis saludos a mis hijos por ser padres: Gabriel, Hernan y Guillermo y al papá de mis hijos Mario. Pasen todos un maravilloso día de la bendición de Dios. Atte: Patricia Shuster hermana en la fe. V.17.6. TALLER DE MANUALIDADES Y RECICLADO GRATUITOS Dónde? en Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Cuándo? Martes 15.30 hs. Te anotás el mismo día y ya podes empezar. Consultá al cel: 15-567184. ***V.30.6. TALLER DE TEJIDO GRATUITO Dónde? En Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Profesora Stella Maris Haedo. Arrancamos el 31.5. Los jueves a las 14.30 hs. Anotáte en la sede o llamános al 15-567184. **V.30.6. FRASE DEL DIA "Donde todos piensan igual nadie piensa mucho". Walter Lippmann CLUB 17 UNIFDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 16 de junio, llega en vivo "MARIO LUIS". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 hs. Atención!!! Entradas general con descuento hasta la 0:00 hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas perder!! v.16.6. FIESTA DE LA VIRGEN DEL CANCHILLO 20/6/2018 Lomas del Rio Lujan 11 hs: Procesión: salida desde la Oficina de Turismo en Río Luján. 11.45 hs Acto Día de la Bandera Breve reseña histórica. 12 hs: MIsa en el campo de la Virgen Pettoruti y Sívori. 13.30 hs Festival Folclórico. v.20.6.