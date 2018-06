Cumpleaños

DOMINGO 17 DE JUNIO DE 2018

RECORDANDO A MI PADRE Domador de amaneceres jornaleros en días de invierno de crujiente escarcha, dispuesto siempre a emprender la marcha cuando el alba ensangrentaba el cielo. - A su frente el vio erguirse chimeneas, fábricas que emergían pariendo pueblo. No, no se conformó solo con verlo, arremangó cansancio, aportando ideas. - Abrió camino su andar silencioso, búsqueda eterna de un mísero jornal. Siempre puso el hombro, aprendió a empujar al progreso mismo e ignoró el reposo. - Regó este suelo con gotas de vida jamás cedió espacio ante el desaliento, ni amainó sus velas cuando hubo viento, ni aflojó el paso por alguna herida. - Muy lentamente devoró su tiempo, trajinando días y soñando noches, hasta que la muerte poniéndole broche elevó su alma en alas del viento. - Lo vio así el mundo, pasar y alejarse silbando bajito una vieja pena, de un pucho aspirando ilusión ajena y dispuesto siempre para brindarse. - El fue mi padre, mi mejor amigo, orgullo de hombre chapado a la antigua, con una vida tan limpia y tan digna que llevo su ejemplo siempre conmigo. - MANUEL C. GUTIÉRREZ INTEGRANTE DE CAMPANA AMANECER LITERARIO ----- PADRE ES... Hay un dicho que dice: Padre es el que cría no el que procrea. Pues cualquiera hace un muchacho pero no cualquiera lo cría . El padre, así como debe ser padre también debe ser amigo, debe corregir, pero también debe compartir debe reprender, pero también debe educar debe decir, pero también debe escuchar El buen padre se sacrifica por sus hijos ve por su bienestar los apoya, los aconseja en sus proyectos Los motiva sobre todo les da un buen ejemplo Los orienta, se comunica con ellos ríe con ellos Comparte con ellos… Les da la suficiente confianza para que estos Le comuniquen sus problemas Para entonces despues el ayudarles con ellos El hijo a su vez, debe ser agradecido debe respetar y honrar a sus padres siempre recordarles visitarles, preocuparse por ellos y cuando estén lejos, llamarles. Tener detalles con ellos buscar vivir la vida, con honor que sus padres Siempre se sientan orgullosos Recordar que ahora son hijos pero ya después serán padres y así como han sido criados buscar a criar a sus hijos levantarlos con principios con buenas bases morales. Padre: muestra, expresa, cariño respeto y amor a tu hijo. Hijo: muestra, expresa, cariño respeto y amor a tu padre que se sientan orgullosos de ti así como tu te sientes, orgulloso de ellos Sé responsable con tus hijos Para que ellos tambien, sean responsables para contigo. Lo que ellos puedan llegar a ser te lo deberán a ti a los buenos principios morales, que tu les inculques buenos cimientos, crean buenas bases Ayudan a construir y a edificar Tu recompensa, será su respeto sus muestras de afecto, su amor lo orgulloso que se sientan y lo bien que siempre hablen de tí… Dejando saber con esto los buenos padres que ustedes han sido. Héctor Montes ----- FIESTA DE LA VIRGEN DEL CANCHILLO 20/6/2018 Lomas del Rio Lujan 11 hs: Procesión: salida desde la Oficina de Turismo en Río Luján. 11.45 hs Acto Día de la Bandera Breve reseña histórica. 12 hs: MIsa en el campo de la Virgen Pettoruti y Sívori. 13.30 hs Festival Folclórico. v.20.6. FRASE DEL DIA Ni aún el genio más grande iría muy allá si tuviera que sacarlo todo de su propio interior. Goethe (1749-1832) Poeta y dramaturgo alemán. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 24 - 15,30 Hs Ballet Eluney Los esperamos el domingo 24 de junio a las 15,30 horas en el Club Estrella del Este en la loteria familiar que organiza el Ballet Eluney donde con solo abonar la entrada podra ganarse mas de siete mil pesos en premios. y en la extra mas de cuatro mil pesos.Recuerde que solo ingresa una persona por entrada y en la primera vuelta se puede ganar un gran pozo. Participe , colabore y gane.Entradas en Jean Jaures 767, bailarines del Ballet y o llame al 15 570418. v.24.6. AGRADECEMOS PROFUNDAMENTE LA AYUDA DE DIFERENTES COMERCIOS CAMPANENSES POR SUS DONACIONES: Ay Caray, Grand Prix, Purpurina, Narrow, Girasoles, Outlet 2, Outlet 1, Pandora, Ro-30, Modal Sol, Tango Sport, Fotoproducciones, Proton, Márquez, Lilium, La Viena, Gustavo del Club Arsenal, Tienda Ka. Gracias a ellos pudimos llevar a cabo el Bingo Familiar a beneficio de los Egresados 2018 (Nivel Secundario) del Colegio del Norte y recaudar fondos para su Fiesta soñada. También a Juan Manuel Tejera y a la Municipalidad de Campana por la donación de hamburguesas para el buffet.