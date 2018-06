Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



MARTES 19 DE JUNIO DE 2018 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) TALLER DE MANUALIDADES Y RECICLADO GRATUITOS Dónde? en Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Cuándo? Martes 15.30 hs. Te anotás el mismo día y ya podes empezar. Consultá al cel: 15-567184. ***V.30.6. TALLER DE TEJIDO GRATUITO Dónde? En Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Profesora Stella Maris Haedo. Arrancamos el 31.5. Los jueves a las 14.30 hs. Anotáte en la sede o llamános al 15-567184. **V.30.6. HALLAZGO Se ha encontrado llave de auto en Sarmiento entre Alberti y Matheu. Su dueño puede pasar por nuestra redacción Rocca 161 de 9 a 18 hs. Entretenimiento Familiar Domingo 24 - 15,30 Hs Ballet Eluney Los esperamos el domingo 24 de junio a las 15,30 horas en el Club Estrella del Este en la loteria familiar que organiza el Ballet Eluney donde con solo abonar la entrada podra ganarse mas de siete mil pesos en premios. y en la extra mas de cuatro mil pesos.Recuerde que solo ingresa una persona por entrada y en la primera vuelta se puede ganar un gran pozo. Participe , colabore y gane.Entradas en Jean Jaures 767, bailarines del Ballet y o llame al 15 570418. v.24.6. FRASE DEL DIA El único medio de vencer en una guerra es evitarla. George C. Marshall (1880-1959) Militar y político estadounidense. CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 23 de junio a partir de las 22 hs. Llegan en vivo desde México "LOS ANGELES AZULES". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 hs. Escucha Radio Exito 94.5!! Atención: entrada anticipadas en Campana Radio Exito 94.5 de 9 a 13 hs y en Zárate Sarmiento 365 de 9 a 13 hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.23.6. AGRADECIMIENTO Quiero agradecer sinceramente a todo el personal de Sociedad Italiana que nos ayudó y nos contuvo en este penoso período. Gracias de Corazón Mirta Boiko y familia. AGRADECIMIENTO Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todo el quipo de médicos, enfermeras, maestranza de piso, oficina de internación, terapia intensiva de la Clínica Delta en especial al cirujano toráxico Dr. Pablo Rojas por la atención que recibió mi esposo Rubén Arévalo. Mirta Boiko y familia. AGRADECIMIENTO Queremos agradecer al Sr. Intendente Sebastian Abella por disponer a nuestro pedido cumpliendo con su palabra, y agradecerles a Cristian, Sebastian y Lorena por todo el apoyo que nos estan brindando en estos momentos que estamos atravesando. Rodolfo Virjan, Silvia Gonzalez e hijas. ----- ----- ----- ----- Pág. siguiente (2/3)