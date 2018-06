Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



VIERNES 22 DE JUNIO DE 2018 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) Entretenimiento Familiar Domingo 24 - 15,30 Hs Ballet Eluney Los esperamos el domingo 24 de junio a las 15,30 horas en el Club Estrella del Este en la loteria familiar que organiza el Ballet Eluney donde con solo abonar la entrada podra ganarse mas de siete mil pesos en premios. y en la extra mas de cuatro mil pesos.Recuerde que solo ingresa una persona por entrada y en la primera vuelta se puede ganar un gran pozo. Participe , colabore y gane.Entradas en Jean Jaures 767, bailarines del Ballet y o llame al 15 570418. v.24.6. CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 23 de junio a partir de las 22 hs. Llegan en vivo desde México "LOS ANGELES AZULES". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 hs. Escucha Radio Exito 94.5!! Atención: entrada anticipadas en Campana Radio Exito 94.5 de 9 a 13 hs y en Zárate Sarmiento 365 de 9 a 13 hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.23.6. FRASE DEL DIA Jamás desesperes, aun estando en las más sombrías aflicciones, pues de las nubes negras cae agua limpia y fecundante. Miguel de Unamuno ----- ----- Pág. siguiente (2/3)