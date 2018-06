Cumpleaños

SABADO 23 DE JUNIO DE 2018

Entretenimiento Familiar Domingo 24 - 15,30 Hs Ballet Eluney Los esperamos el domingo 24 de junio a las 15,30 horas en el Club Estrella del Este en la loteria familiar que organiza el Ballet Eluney donde con solo abonar la entrada podra ganarse mas de siete mil pesos en premios. y en la extra mas de cuatro mil pesos.Recuerde que solo ingresa una persona por entrada y en la primera vuelta se puede ganar un gran pozo. Participe , colabore y gane.Entradas en Jean Jaures 767, bailarines del Ballet y o llame al 15 570418. v.24.6. CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 23 de junio a partir de las 22 hs. Llegan en vivo desde México "LOS ANGELES AZULES". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 hs. Escucha Radio Exito 94.5!! Atención: entrada anticipadas en Campana Radio Exito 94.5 de 9 a 13 hs y en Zárate Sarmiento 365 de 9 a 13 hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.23.6. FRASE DEL DIA "La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia." --Sócrates EP Nº 30 "DR EDUARDO COSTA" La escuela agradece a los alumnos de la escuela Padre Aníbal Di Francia por su tan lindo gesto para con nuestra institución. A través del Proyecto "Ciudadano en acción " consiste en donar botiquines para escuelas públicas de la ciudad. En esta ocasión nos visitaron GIannfranco Zuconni, Ciro Dominguez Hokama ,Valentino Franco, Juan Manuel Panno y Francisco Modarelli quien fuera alumno de nuestra escuela. ¡Gracias chicos y docentes por una acción tan solidaria!!! Cristina Gazali. TALLER DE MANUALIDADES Y RECICLADO GRATUITOS Dónde? en Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Cuándo? Martes 15.30 hs. Te anotás el mismo día y ya podes empezar. Consultá al cel: 15-567184. ***V.30.6. TALLER DE TEJIDO GRATUITO Dónde? En Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Profesora Stella Maris Haedo. Arrancamos el 31.5. Los jueves a las 14.30 hs. Anotáte en la sede o llamános al 15-567184. **V.30.6. HALLAZGO Se ha encontrado llave de auto en Sarmiento entre Alberti y Matheu. Su dueño puede pasar por nuestra redacción Rocca 161 de 9 a 18 hs.