DOMINGO 24 DE JUNIO DE 2018

Pág. siguiente (2/3) Entretenimiento Familiar Domingo 24 - 15,30 Hs Ballet Eluney Los esperamos el domingo 24 de junio a las 15,30 horas en el Club Estrella del Este en la loteria familiar que organiza el Ballet Eluney donde con solo abonar la entrada podra ganarse mas de siete mil pesos en premios. y en la extra mas de cuatro mil pesos.Recuerde que solo ingresa una persona por entrada y en la primera vuelta se puede ganar un gran pozo. Participe , colabore y gane.Entradas en Jean Jaures 767, bailarines del Ballet y o llame al 15 570418. v.24.6. FRASE DEL DIA No hay que desanimarse nunca. Los sueños vuelan, el trabajo queda. George Sand AGRADECIMIENTO Gracias por la generosidad a la Empresa de Transporte Cooperativa 6 de Julio de nuestra Ciudad por haber trasladados a los alumnos de 5º Año de la EP Nº 19 del Barrio San Cayetano que concurren al Programa La Escuela Sale del Aula, en donde participaron de una jornada recreativa junto a los alumnos de la EP Nº 12 del Barrio Otamendi. En nombre de todos los niños, les agradecemos de corazón tan valioso gesto que han hecho y que ellos han disfrutado. Saludos cordiales. Prof. Daniel E. Merlotto Coordinador del Programa. AGRADECIMIENTO "Coco El Cafetero" agradece al Sr. Intendente Sebastián Abella por la gentileza de haberme saludado el día de mi cumpleaños. A mi hermano Nestor y Flía que siempre me animan para hacer algo, a mi familia que siempre estamos juntos. También al Sr. Marchán por prestarme el equipo de mesas. Gracias a la Virgen del Canchillo y a Dios. AGRADECIMIENTO Deseo expresar mi más sincero reconocimiento a la Señora Delia Guadalupe Mansilla propietaria del "Hogar Manuel", ubicado en calle Beruti y 25 de Mayo de Campana, por la atención dispensada a mi tía Rosa Amelia López durante los 15 meses de permanencia en el mismo. El cuidado, afecto y contención que recibió Rosita durante su estadía fue de excelencia. Agradezco de corazón a todo el personal y a los abuelos y familiares por el cariño y gratos momentos compartidos. El hogar superó siempre mis expectativas y quiero destacarlo . Muchas gracias a todos! Edgardo Alberto CASAUBON ----- ----- ----- Pág. siguiente (2/3)