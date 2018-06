Cumpleaños

JUEVES 28 DE JUNIO DE 2018

PAMI INFORMA NUEVOS TALLERES Literatura -Aqua Gym. No te lo pierdas son gratis!!! Inscribite. Moreno 331. v.22.7. FRASE DEL DIA Toda mentira de importancia necesita un detalle circunstancial para ser creída. Prosper Mérimée (1803-1870) Escritor francés. Entretenimiento Familiar Domingo 24 - 15,30 Hs Ballet Eluney Los esperamos el domingo 24 de junio a las 15,30 horas en el Club Estrella del Este en la loteria familiar que organiza el Ballet Eluney donde con solo abonar la entrada podra ganarse mas de siete mil pesos en premios. y en la extra mas de cuatro mil pesos.Recuerde que solo ingresa una persona por entrada y en la primera vuelta se puede ganar un gran pozo. Participe , colabore y gane.Entradas en Jean Jaures 767, bailarines del Ballet y o llame al 15 570418. v.24.6. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 30 de junio, llegan en vivo "LA SONORA MASTER" y NICO MATTIOLI". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradiciona "Baile de la Familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22.30 hs. Atención!! Entradas general con descuento hasta la 0:00 hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.30.6. TALLER DE MANUALIDADES Y RECICLADO GRATUITOS Dónde? en Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Cuándo? Martes 15.30 hs. Te anotás el mismo día y ya podes empezar. Consultá al cel: 15-567184. ***V.30.6. TALLER DE TEJIDO GRATUITO Dónde? En Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Profesora Stella Maris Haedo. Arrancamos el 31.5. Los jueves a las 14.30 hs. Anotáte en la sede o llamános al 15-567184. **V.30.6.