JUEVES 5 DE JULIO DE 2018

UN NUEVO MATINEE EN EL GRUPO ESPERANZA El viernes 6 de julio, en Casa Esperanza, Buenos Aires 205 Los esperamos para disfrutar de una nueva matinée de 19:30 a 22:30 hs. Ponele onda, copate y arma tu disfraz para este nuevo MATINEE DISPARATADO No te lo pierdas…!!! ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 8 - 15,30 Hs Org: Ballet Eluney Este domingo 8 de julio los esperamos en el Club Estrella del Este ,Sivori 250 Campana, para compartir juntos la loteria familiar que organiza el Ballet Eluney. Aqui solo con abonar la entrada se lleva mas de 8.000 pesos en premios y la jugada extra mas de 4.500, en solo dos horas, recuerde que ingresa solo una persona por entrada . Adquierala anticipada en Jean Jaures 767, Club Estrella , bailarines del Ballet o llame al 15 570418. Imperdible, colabore, participe y gane. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 7 de julio llega en vivo con mas de una hora de show "LA REVANCHA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22.30 hs. Atención!! Entradas general con descuento hasta la 00 hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.7.7. FRASE DEL DIA En las adversidades sale a la luz la virtud. Aristóteles NARCOTICOS ANONIMOS (N.A.) Si tenes problemas con las drogas...Nos reunimos en Verdi 261 (Al lado Capilla Santa Bárbara). DIAS: Martes y jueves de 20 a 22 y domingos de 19 a 22 hs. Solos no podemos...juntos sí!! ****V.30. TALLER DE MANUALIDADES Y RECICLADO GRATUITOS Dónde? en Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Cuándo? Martes 15.30 hs. Te anotás el mismo día y ya podes empezar. Consultá al cel: 15-567184. ***V.30.7. TALLER DE TEJIDO GRATUITO Dónde? En Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Profesora Stella Maris Haedo. Arrancamos el 31.5. Los jueves a las 14.30 hs. Anotáte en la sede o llamános al 15-567184. **V.30.7. GRATIFICARE DEVOLUCION De Chapa Patente LKM 589. Comunicarse al 3489-520791. v.8.7. GRATIFICARE DEVOLUCION De Anteojos recetados perdidos el martes 3 de julio en la zona departamentos Vitramu. Tel. 03489-15-543812. v.12.7. PAMI INFORMA NUEVOS TALLERES Literatura -Aqua Gym. No te lo pierdas son gratis!!! Inscribite. Moreno 331. v.22.7.