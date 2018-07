DOMINGO 8 DE JULIO DE 2018

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) MUY FELICES 80 AÑOS DON JUAN CARLOS "CACHO" ESTEBAN El cumpleaños fue el día 12 de junio pero por distintas razones se pudo festejar el domingo 24 de junio, era el día de San Juan Bautista, un día espectacular de cielo despejado muy celeste con espléndido sol, diría que le dio el marco ideal al festejo. Tuve el privilegio de ser invitado con mi esposa. Eramos alrededor de doscientas personas, la mayor parte eran familiares, por cuanto Juan Carlos tiene hijos; Juan Carlos, Guillermo, Nestor Gustavo, Ariel (Toti) y ellos se complementan co: Silvia Ferreyra, Silvia Mendoza, Karina Hernández, Carla. Así que había nietos y bisnietos, su fiel compañera María Carmen Pérez voló hacia el cielo hace varios años, como así también su hija Norma Beatriz. Han ido a ese destino celeste para encontrarse como dicen los guaraníes con el "Chiero Bicha" jefe de jefes, Dios nuestro Señor y seguro que fueron a pedir y seguirán pidiendo por todos los que han quedado acá. Como decía una hermosa fiesta en la que quedó evidenciado el cariño, respeto y consideración de sus familiares. Vale la pena destacar que tanto a mi esposa como a mí nos impresionó con el cariño que le dispensaron a Jose Hernan uno de los hijos de Cacho que es una persona especial. Volviendo al homenajeado como a las 13 hs montado sobre un "overo" con un hermoso apero trenzado en cuero fue muy saludado por familiares y amigos. Al rato nomás, a comer!!! Comenzamos con unas ricas empanadas fritas y ya estaba a punto en una gran parrilla con: pollo, chorizos, vacío y asado de tira. Vale la pena destacar al asador y sus colaboradores, por supuesto recibieron un caluroso aplauso también. El servicio estuvo a cargo de hijos nueras y sobrinos. También a ellos hay que destacarlos que con esmero y dedicación cumplieron con su función a la perfección. El lugar espectacular, todo con mucha alegría y buen ánimo compartiendo todo con Cacho. Hace ya muchos años que lo conozco, aprecio y distingo por su hombría de bien, humilde, honestidad y creo que por eso sus hijos son su fiel reflejo. Gente de trabajo humildes y agradecidos. Con mi esposa tuvimos el privilegio de compartir la mesa del homenajeado. Muchachos Juan Carlos y Guillermo que son con los que mas frecuento y Cacho muchas gracias por invitarnos a compartir un momento tan especial. Conservaré siempre la alegría y el gusto de estar con uds. Un abrazo y un fuerte apretón de manos. Miguel Esponda Pagani FRASE DEL DIA Estar preparado es importante, saber esperar lo es aún más, pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida. Arthur Schnitzler VECINA SOLIDARIA A las familias que puedan ayudar les pido por favor por las familias que no tienen nada: alimentos no perecederos, ropa, calzado, frazadas, cocina, lavarropas, cunas. Esas cosas que a ud le ocupa lugar dónelos. Gracias por su generosidad . Dios los bendiga. No lo dude: llame al 15-698151 o 15-575776 o Giobellini 904 esquina Pampa Barrio Lubo Municipal. v.31.7. "CUANDO SE MUERE UN AMOR" Cuando se muere un amor te deja un dolor que hasta el alma te duele te deja una cicatriz que te rompe el corazón. Hay que saber que ese amor no dura para siempre y te deja lágrimas que no podes evitar Lejos se va ese amor que nunca mas volverá partió para no retornar se fue para siempre y te dejó hecha pedazos, cuerpo y alma. Amor que nunca ya veré me dejó tanto dolor hasta mi recuerdo duele hoy amor solo los años pasan y sigo pénsando en ese amor que se fue para siempre Y murió el amor, el viento se lo llevó y una nube lo atrapó en ella se quedó. Juani Cossa CARITAS PARROQUIA NTRA SDRA DEL CARMEN FERIA AMERICANA El jueves 12 de julio se realizará una FERIA AMERCIANA en el horario de 15 a 17 hs (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las ferias amercianas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial Pueyrredón 989 Tel. 423574. Muchas gracias. v.12.7. TALLER DE TEJIDO GRATUITO Dónde? En Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Profesora Stella Maris Haedo. Arrancamos el 31.5. Los jueves a las 14.30 hs. Anotáte en la sede o llamános al 15-567184. **V.30.7. HALLAZGO Se ha encontrado par de anteojos recetados en zona Plaza Italia. Su dueño puede acercarse a Rocca 161 La Autentica Defefensa de 9 a 18 hs. v.8.7. GRATIFICARE DEVOLUCION De Chapa Patente LKM 589. Comunicarse al 3489-520791. v.8.7. GRATIFICARE DEVOLUCION De Anteojos recetados perdidos el martes 3 de julio en la zona departamentos Vitramu. Tel. 03489-15-543812. v.12.7. PAMI INFORMA NUEVOS TALLERES Literatura -Aqua Gym. No te lo pierdas son gratis!!! Inscribite. Moreno 331. v.22.7. ABUELOS DE PLAZA ESPAÑA Festejamos el Dia del Amigo: Sabado 21 de julio. Socios Abuelos Plaza España. Traer algo para la parrilla y tu ensalada. v.20.7. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 8 - 15,30 Hs Org: Ballet Eluney Este domingo 8 de julio los esperamos en el Club Estrella del Este ,Sivori 250 Campana, para compartir juntos la loteria familiar que organiza el Ballet Eluney. Aqui solo con abonar la entrada se lleva mas de 8.000 pesos en premios y la jugada extra mas de 4.500, en solo dos horas, recuerde que ingresa solo una persona por entrada . Adquierala anticipada en Jean Jaures 767, Club Estrella , bailarines del Ballet o llame al 15 570418. Imperdible, colabore, participe y gane. TALLER DE MANUALIDADES Y RECICLADO GRATUITOS Dónde? en Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Cuándo? Martes 15.30 hs. Te anotás el mismo día y ya podes empezar. Consultá al cel: 15-567184. ***V.30.7. ----- ----- Pág. siguiente (2/3)