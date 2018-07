Cumpleaños

MIERCOLES 11 DE JULIO DE 2018

Pág. siguiente (2/3) ABUELOS DE PLAZA ESPAÑA Festejamos el Dia del Amigo: Sabado 21 de julio. Socios Abuelos Plaza España. Traer algo para la parrilla y tu ensalada. v.20.7. ALCOHOLICOS ANONIMOS (A.A.) Nos reunimos an Av.Mitre 470 Días: martes y viernes de 19.30 a 21 hs. No lo dudes, acercáte: juntos podemos!! *********V.30. TALLER DE MANUALIDADES Y RECICLADO GRATUITOS Dónde? en Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Cuándo? Martes 15.30 hs. Te anotás el mismo día y ya podes empezar. Consultá al cel: 15-567184. ***V.30.7. AVISOS PARROQUIALES ENCUENTROS CON EL MAGISTERIO DEL PAPA FRANCISCO Viernes 13 de julio - 19:30 horas. Auditorio de la Catedral Santa Florentina de Campana. Exposición de la Exhortación apostólica "Gaudete et exsultate" (Alégrense y regocíjense) sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Taller de reflexión coordinado por la Catequista María Isabel Carozzo. Traer Biblia y la exhortación. Esperamos contar con ustedes para poder crecer juntos como comunidad en este camino hacia la Santidad. v.13.7. PAMI INFORMA NUEVOS TALLERES Literatura -Aqua Gym. No te lo pierdas son gratis!!! Inscribite. Moreno 331. v.22.7. HALLAZGO Se ha encontrado par de anteojos recetados en zona Plaza Italia. Su dueño puede acercarse a Rocca 161 La Autentica Defefensa de 9 a 18 hs. v.11.7. GRATIFICARE DEVOLUCION De Chapa Patente LKM 589. Comunicarse al 3489-520791. v.11.7. GRATIFICARE DEVOLUCION De Anteojos recetados perdidos el martes 3 de julio en la zona departamentos Vitramu. Tel. 03489-15-543812. v.12.7. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 14 de julio a partir de las 22.30 hs. Llega en vivo desde Santa Fe "LA VANIDOSA". Venga a bailar y a diertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA", Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdfaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22.30 hs. Escuchá Radio Ëxito94.5!! Atención: entrada general con descuento hasta la 0:00 hs!! (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.14.7. TALLER DE TEJIDO GRATUITO Dónde? En Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Profesora Stella Maris Haedo. Arrancamos el 31.5. Los jueves a las 14.30 hs. Anotáte en la sede o llamános al 15-567184. **V.30.7. AGRADECIMIENTO Familia Svagusa agradece a médicos y enfermeras de piso y terapia intensiva de la Clínica Delta por los cuidados y atenciones dispensados a Esteban Svagusa NARCOTICOS ANONIMOS SI TENES PROBLEMAS DE ADICCIONES...? Nos reunimos en Verdi 261 (al lado Capilla Sta. Barbara) DIAS: Martes y Jueves de 20 a 22 hs. y Domingos de 19 a 22 hs. ----- Pág. siguiente (2/3)