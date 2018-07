VIERNES 13 DE JULIO DE 2018

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) TRAZOS: CLÍNICA Y ENSEÑANZA DEL PSICOANÁLISIS Película: "ADIOS AL LENGUAJE". SABADO 14 DE JULIO 12 HS. Centro Cultural Teatro La Rosa Entrada Libre y Gratuita. CEL: 03489-15-518239 o 15-699253 AVISOS PARROQUIALES ENCUENTROS CON EL MAGISTERIO DEL PAPA FRANCISCO Viernes 13 de julio - 19:30 horas. Auditorio de la Catedral Santa Florentina de Campana. Exposición de la Exhortación apostólica "Gaudete et exsultate" (Alégrense y regocíjense) sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Taller de reflexión coordinado por la Catequista María Isabel Carozzo. Traer Biblia y la exhortación. Esperamos contar con ustedes para poder crecer juntos como comunidad en este camino hacia la Santidad. v.13.7. CARITAS PARROQUIA NTRA SDRA DEL CARMEN FERIA AMERICANA El jueves 12 de julio se realizará una FERIA AMERCIANA en el horario de 15 a 17 hs (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las ferias amercianas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial Pueyrredón 989 Tel. 423574. Muchas gracias. v.12.7. ABUELOS DE PLAZA ESPAÑA Festejamos el Dia del Amigo: Sabado 21 de julio. Socios Abuelos Plaza España. Traer algo para la parrilla y tu ensalada. v.20.7. PAMI INFORMA NUEVOS TALLERES Literatura -Aqua Gym. No te lo pierdas son gratis!!! Inscribite. Moreno 331. v.22.7. GRATIFICARE DEVOLUCION De Chapa Patente LKM 589. Comunicarse al 3489-520791. v.12.7. GRATIFICARE DEVOLUCION De Anteojos recetados perdidos el martes 3 de julio en la zona departamentos Vitramu. Tel. 03489-15-543812. v.12.7. TALLER DE TEJIDO GRATUITO Dónde? En Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Profesora Stella Maris Haedo. Arrancamos el 31.5. Los jueves a las 14.30 hs. Anotáte en la sede o llamános al 15-567184. **V.30.7. VECINA SOLIDARIA A las familias que puedan ayudar les pido por favor por las familias que no tienen nada: alimentos no perecederos, ropa, calzado, frazadas, cocina, lavarropas, cunas. Esas cosas que a ud le ocupa lugar dónelos. Gracias por su generosidad . Dios los bendiga. No lo dude: llame al 15-698151 o 15-575776 o Giobellini 904 esquina Pampa Barrio Lubo Municipal. v.31.7. AGRADECIMIENTO Mi agradecimiento solidario por la labor desempeñada por Distriprofess, sus respectivos dueños, empleados de la casa y profesores tan distinguidos como Cristian y Julio de su equipo encargados de la atención al servicio de la comunidad. Gracias Patricia! CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 14 de julio a partir de las 22.30 hs. Llega en vivo desde Santa Fe "LA VANIDOSA". Venga a bailar y a diertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA", Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdfaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22.30 hs. Escuchá Radio Ëxito94.5!! Atención: entrada general con descuento hasta la 0:00 hs!! (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.14.7. FRASE DEL DIA Escribe en la arena las faltas de tu amigo. Pitágoras de Samos (582 AC-497 AC) Filósofo y matemático griego. ------ Pág. siguiente (2/3)