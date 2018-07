SABADO 14 DE JULIO DE 2018

Cumpleaños

BINGO FAMILIAR A BENEFICIO DE CASA DE DIA PADRE ANIBAL Sabado 14 de julio a las 14 hs. en Casa de Día Burgos 1144 Los Nogales. Vení a divertirte y a ganar premios!! Ingreso una persona por entrada. Juega todas las vueltas con 1 serie. Adquirí tus entradas en Casa de Día Padre Aníbal o comunicate AL TEL. 3489-514659. V.14.7. FRASE DEL DIA El que sospecha invita a traicionarlo. Voltaire (1694-1778) Filósofo y escritor francés. VECINA SOLIDARIA A las familias que puedan ayudar les pido por favor por las familias que no tienen nada: alimentos no perecederos, ropa, calzado, frazadas, cocina, lavarropas, cunas. Esas cosas que a ud le ocupa lugar dónelos. Gracias por su generosidad . Dios los bendiga. No lo dude: llame al 15-698151 o 15-575776 o Giobellini 904 esquina Pampa Barrio Lubo Municipal. v.31.7 CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 14 de julio a partir de las 22.30 hs. Llega en vivo desde Santa Fe "LA VANIDOSA". Venga a bailar y a diertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA", Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdfaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22.30 hs. Escuchá Radio Ëxito94.5!! Atención: entrada general con descuento hasta la 0:00 hs!! (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.14.7. PAMI INFORMA NUEVOS TALLERES Literatura -Aqua Gym. No te lo pierdas son gratis!!! Inscribite. Moreno 331. v.22.7. TALLER DE TEJIDO GRATUITO Dónde? En Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Profesora Stella Maris Haedo. Arrancamos el 31.5. Los jueves a las 14.30 hs. Anotáte en la sede o llamános al 15-567184. **V.30.7.