Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



MARTES 17 DE JULIO DE 2018 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) VECINA SOLIDARIA A las familias que puedan ayudar les pido por favor por las familias que no tienen nada: alimentos no perecederos, ropa, calzado, frazadas, cocina, lavarropas, cunas. Esas cosas que a ud le ocupa lugar dónelos. Gracias por su generosidad . Dios los bendiga. No lo dude: llame al 15-698151 o 15-575776 o Giobellini 904 esquina Pampa Barrio Lubo Municipal. v.31.7 NAR-ANON LA DROGA ES UN PROBLEMA EN SU FAMILIA? No está solo, podemos ayudarlo. Tel. 4953-3539 / 0800-999-3539. www.naranon.org.ar. Reunion en Campana: en el Ateneo Varela 426 Campana Martes y Jueves de 18 a 20. *****v.30. TALLER DE TEJIDO GRATUITO Dónde? En Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Profesora Stella Maris Haedo. Arrancamos el 31.5. Los jueves a las 14.30 hs. Anotáte en la sede o llamános al 15-567184. **V.30.7. TALLER DE MANUALIDADES Y RECICLADO GRATUITOS Dónde? en Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Cuándo? Martes 15.30 hs. Te anotás el mismo día y ya podes empezar. Consultá al cel: 15-567184. ***V.30.7. ABUELOS DE LA PLAZA ESPAÑA Festejamos el Dia del Amigo: Sabado 21 de julio. Socios Abuelos Plaza España. Traer algo para la parrilla y tu ensalada. v.20.7. ALCOHOLICOS ANONIMOS (A.A.) Nos reunimos an Av.Mitre 470 Días: martes y viernes de 19.30 a 21 hs. No lo dudes, acercáte: juntos podemos!! *********V.30. FRASE DEL DIA Los conceptos son de todos y se nos imponen desde fuera; las intuiciones siempre son nuestras. Antonio Machado CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sabado 21 de julio a partir de las 22.30 hs. Llega en vivo desde Santa Fe el Master "MARIO PEREYRA". Venga a bailar y a divertirse alúnico y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22.30 hs. Escuchá Radio Exito 94.5!! Atención: entrada general con descuento hasta la 0:00 hs!!(Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! AGRADECIMIENTO Los alumnos de la E.P. Nº 5 "Bernardino Rivadavia", agradecen a la Sra. Nadia Koval, quien nos recibió en las instalaciones del Correo Argentino, a la empresa de transporte, Secretaria de Hábitat y Asuntos Institucionales y Javier Contreras de la Municipalidad de Campana ¡Muchas gracias por todo! ----- Pág. siguiente (2/3)