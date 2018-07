MIERCOLES 18 DE JULIO DE 2018

CUMPLEAÑOS

Hermosa ISABELLA, te amo de tal menera que no sé como explicarlo, pienso en tí y mi corazón late emitiendo un calor que me invade, eres mi sol, mi luna, todo mi universo. Es tanto lo que quiero decirte que no me alcanzarian las palabras. Te amo cada día de nuestra vida y le pido a Dios que me deje compartirla contigo muchos años y cada vez que me necesites estar ahi para ayudarte o tan solo secar tus lagrimas que ojala sean pocas o muchas de felicidad.

Feliz cumpleaños mi bella nieta, mi hermosa flor, mi dulce caramelo, mi divino corazoncito. Te amo, te amo te amo!

Tu "Avi"

VECINA SOLIDARIA

A las familias que puedan ayudar les pido por favor por las familias que no tienen nada: alimentos no perecederos, ropa, calzado, frazadas, cocina, lavarropas, cunas. Esas cosas que a ud le ocupa lugar dónelos. Gracias por su generosidad . Dios los bendiga. No lo dude: llame al 15-698151 o 15-575776 o Giobellini 904 esquina Pampa Barrio Lubo Municipal.

NAR-ANON

LA DROGA ES

UN PROBLEMA EN SU FAMILIA?

No está solo, podemos ayudarlo. Tel. 4953-3539 / 0800-999-3539. www.naranon.org.ar. Reunion en Campana: en el Ateneo Varela 426 Campana Martes y Jueves de 18 a 20.

TALLER DE MANUALIDADES Y

RECICLADO GRATUITOS

Dónde? en Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Cuándo? Martes 15.30 hs. Te anotás el mismo día y ya podes empezar. Consultá al cel: 15-567184.

