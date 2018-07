VIERNES 20 DE JULIO DE 2018

Cumpleaños

ABUELOS DE LA PLAZA ESPAÑA Festejamos el Dia del Amigo: Sabado 21 de julio. Socios Abuelos Plaza España. Traer algo para la parrilla y tu ensalada. v.20.7. TALLER DE TEJIDO GRATUITO Dónde? En Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Profesora Stella Maris Haedo. Arrancamos el 31.5. Los jueves a las 14.30 hs. Anotáte en la sede o llamános al 15-567184. **V.30.7. VECINA SOLIDARIA A las familias que puedan ayudar les pido por favor por las familias que no tienen nada: alimentos no perecederos, ropa, calzado, frazadas, cocina, lavarropas, cunas. Esas cosas que a ud le ocupa lugar dónelos. Gracias por su generosidad . Dios los bendiga. No lo dude: llame al 15-698151 o 15-575776 o Giobellini 904 esquina Pampa Barrio Lubo Municipal. v.31.7 FRASE DEL DIA El amigo de todo el mundo no es un amigo. Aristóteles 20 DE JULIO DIA DEL AMIGO Lleguen afectuosos saludos a todos los socios de Campana Amanecer Literario: Activos, Adherentes y Honorarios, en este día tan especial. Además, agradecemos a las Autoridades Municipales que son nuestros amigos colaboradores, como también a todos aquellos que siempre nos dan su mano de corazón para que la Institución siga avanzando en su senda, sin prisa pero sin pausa. A todos, muchísimas gracias y ¡Muy Feliz Día del Amigo! Campana Amanecer Literario SALUTACION DIA DE LA AMISTAD Por la presente saludo en este día primeramente a mis pastores Arnando y Rita de Solís,al discipulado de la iglesia, familias muy en especial a la familia: Moyano: Verónica y su esposo Sergio, Candela y Lucas y también a quien considero una real servidora de Cristo Antonella y a todo aquelque considere a nuestro salvador Jesucristo como el verdadero amigo de su vida. Afectuosamente hermana hebrea Patricia Shuster. TROPICAL BARRINTOS ES TU AMIGO Hoy viernes gran actuación en el Bingo de Zárate festejando el Día del Amigo de la "SUPER SUPER TROPICAL BARRIENTOS". La entrada es gratis. Mañana sábado la "Super Super" actúa en el Club San Martínb en Tigre (centro). Castelli 343. Parten camionetas y coches desde Mac Donalds Campana a las 19.45 hs. PARA MIS AMIGAS Amado Dios: te presento a mi amiga a la que amo y elevo mi oración por ella. Ayúdala a vivir su vida de acuerdo a Tu Palabra. Que seas Tu quien la ponga en los lugares altos como las Aguilas. Que ella pueda derramar amor y brillar en lugares oscuros donde para otros es difícil llegar. Que ella pueda llevar una palabra de amor, sanidad y liberación a los demás. Protégela en todo momento. Levántala cuando ella se sienta desfallecer y que cuando camine sienta tu presencia y la seguridad que estará a salvo. Amén! Felíz Día Amigas!! Con amor de: Betty Fredes de Gómez