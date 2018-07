Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



SABADO 21 DE JULIO DE 2018 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) NAR-ANON LA DROGA ES UN PROBLEMA EN SU FAMILIA? No está solo, podemos ayudarlo. Tel. 4953-3539 / 0800-999-3539. www.naranon.org.ar. Reunion en Campana: en el Ateneo Varela 426 Campana Martes y Jueves de 18 a 20. *****v.30. TALLER DE MANUALIDADES Y RECICLADO GRATUITOS Dónde? en Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Cuándo? Martes 15.30 hs. Te anotás el mismo día y ya podes empezar. Consultá al cel: 15-567184. ***V.30.7 TROPICAL BARRINTOS ES TU AMIGO Hoy viernes gran actuación en el Bingo de Zárate festejando el Día del Amigo de la "SUPER SUPER TROPICAL BARRIENTOS". La entrada es gratis. Mañana sábado la "Super Super" actúa en el Club San Martínb en Tigre (centro). Castelli 343. Parten camionetas y coches desde Mac Donalds Campana a las 19.45 hs. FRASE DEL DIA El fanatismo es una sobrecompensación de la duda. Carl Gustav Jung (1875-1961) Psicólogo y psiquiatra suizo. TALLER DE TEJIDO GRATUITO Dónde? En Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Profesora Stella Maris Haedo. Arrancamos el 31.5. Los jueves a las 14.30 hs. Anotáte en la sede o llamános al 15-567184. **V.30.7. VECINA SOLIDARIA A las familias que puedan ayudar les pido por favor por las familias que no tienen nada: alimentos no perecederos, ropa, calzado, frazadas, cocina, lavarropas, cunas. Esas cosas que a ud le ocupa lugar dónelos. Gracias por su generosidad . Dios los bendiga. No lo dude: llame al 15-698151 o 15-575776 o Giobellini 904 esquina Pampa Barrio Lubo Municipal. v.31.7 CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sabado 21 de julio a partir de las 22.30 hs. Llega en vivo desde Santa Fe el Master "MARIO PEREYRA". Venga a bailar y a divertirse alúnico y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22.30 hs. Escuchá Radio Exito 94.5!! Atención: entrada general con descuento hasta la 0:00 hs!!(Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! V.21.7 ----- ----- Pág. siguiente (2/3)