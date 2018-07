Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



DOMINGO 22 DE JULIO DE 2018 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) VENTA DE FONDO DE COMERCIO Se informa a través de este medio del cambio de titularidad de "Camptur" empresa de viajes y turismo de Arnaudo Jorgelina Paula a Becerra Gustavo Ariel. v.22.7. TALLER DE TEJIDO GRATUITO Dónde? En Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Profesora Stella Maris Haedo. Arrancamos el 31.5. Los jueves a las 14.30 hs. Anotáte en la sede o llamános al 15-567184. **V.30.7. VECINA SOLIDARIA A las familias que puedan ayudar les pido por favor por las familias que no tienen nada: alimentos no perecederos, ropa, calzado, frazadas, cocina, lavarropas, cunas. Esas cosas que a ud le ocupa lugar dónelos. Gracias por su generosidad . Dios los bendiga. No lo dude: llame al 15-698151 o 15-575776 o Giobellini 904 esquina Pampa Barrio Lubo Municipal. v.31.7 FAMILIA BUSCA ADOPTAR (NO COMPRAR) Perro ovejero (manto negro) o Rottwailer. A alguien que no lo pueda mantener. Adulto o cachorro. No importa el sexo sino que este sano para compañía y guardia. Siempre tuvimos esas razas, sabemos adiestrarlos. Llamar al 444710 o whatsapp 3489-652354. Casa con espacio y terreno. No es para estar atado ni mal trato que pueda estar con otros perros chicos y un niño grande. Gracias. v.22.7. FRASE DEL DIA "Intenta comprender, no eres un personaje de tragedia." Ernest Hemingway SE REGALA PERRITA RESCATADA 6 meses aprox. mediana blanca y negra. Castrada y vacunada. 03487-15-686416. v.25.7. CACHORRO EXTRAVIADO Se ha extraviado cachorro "barbincha" negro mediano, por la zona de calle Chiclana entre Jacob y Alberdi. Dos niños lo esperan desesperados. Comunicarse al Tel 15 559447. TROPICAL BARRINTOS ES TU AMIGO Hoy viernes gran actuación en el Bingo de Zárate festejando el Día del Amigo de la "SUPER SUPER TROPICAL BARRIENTOS". La entrada es gratis. Mañana sábado la "Super Super" actúa en el Club San Martínb en Tigre (centro). Castelli 343. Parten camionetas y coches desde Mac Donalds Campana a las 19.45 hs. NAR-ANON LA DROGA ES UN PROBLEMA EN SU FAMILIA? No está solo, podemos ayudarlo. Tel. 4953-3539 / 0800-999-3539. www.naranon.org.ar. Reunion en Campana: en el Ateneo Varela 426 Campana Martes y Jueves de 18 a 20. *****v.30. TALLER DE MANUALIDADES Y RECICLADO GRATUITOS Dónde? en Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Cuándo? Martes 15.30 hs. Te anotás el mismo día y ya podes empezar. Consultá al cel: 15-567184. ***V.30.7 ALCOHOLICOS ANONIMOS (A.A.) Nos reunimos an Av.Mitre 470 Días: martes y viernes de 19.30 a 21 hs. No lo dudes, acercáte: juntos podemos!! *********V.30. ----- ----- Pág. siguiente (2/3)