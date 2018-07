MARTES 24 DE JULIO DE 2018

Cumpleaños

VECINA SOLIDARIA A las familias que puedan ayudar les pido por favor por las familias que no tienen nada: alimentos no perecederos, ropa, calzado, frazadas, cocina, lavarropas, cunas. Esas cosas que a ud le ocupa lugar dónelos. Gracias por su generosidad . Dios los bendiga. No lo dude: llame al 15-698151 o 15-575776 o Giobellini 904 esquina Pampa Barrio Lubo Municipal. v.31.7 24 DE JULIO Salutaciones Un beso enorme y entrañable para mi nietito Agustín que hoy cumple 11 años. Tu abuela Patri. FRASE DEL DIA En las adversidades sale a la luz la virtud. Aristóteles CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO-CAMPANA GRAN BAILE FAMILIAR, este sábado 28 de julio a partir de las 22.30 hs. Llegan en vivo "LOS LIRIOS "DE SANTA FE. Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional baile de la familia. Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de Buffet . Boleteria habilitada a partir de las 22.30 hs. Escucha Radio Exito 94.5!! Atención: entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 Campana de 9 a 13 o de 16 a 20 hs en Zárate Sarmiento 365 de 9 a 13 con el número de la entrada anticipada sorteamos $ 10.000. (Solo para mayores de 18 años). TE LO VAS A PERDER!! v.28.7. SE REGALA PERRITA RESCATADA 6 meses aprox. mediana blanca y negra. Castrada y vacunada. 03487-15-686416. v.25.7. TALLER DE TEJIDO GRATUITO Dónde? En Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Profesora Stella Maris Haedo. Arrancamos el 31.5. Los jueves a las 14.30 hs. Anotáte en la sede o llamános al 15-567184. **V.30.7. TALLER DE MANUALIDADES Y RECICLADO GRATUITOS Dónde? en Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Cuándo? Martes 15.30 hs. Te anotás el mismo día y ya podes empezar. Consultá al cel: 15-567184. ***V.30.7 ----- FMI Famélica miseria internacional no respetan ni a tu hermana si protestás vas en cana por mandato judicial. - Querido país emergente dónde has ido a parar viendo por hambre tus hijos llorar vos que alimentas tanta gente - No se equivoca Don Ata cuando habla de las penas las vaquitas son ajenas su relato lo destaca. - Desconfiá del mentiroso su cinismo es elocuente aunque sea presidente del rico y el poderoso. - Una esperanza nos queda el secreto está en las aulas el maestro con sus charlas nos hará cambiar de vereda el obrero y su idea de vivir en democracia olvidando su desgracia que el destino ningunea. - El jubilado que espera con paciencia franciscana que el gobierno no haga macana y el mundo entero le crea. - El sol sale para todos y su doradez refleja atravesando las rejas de la presión y sus lodos. - Argentina Patria Mía te quiero de enero a enero olvidando al extranjero te dedico esta poesía. Rufino Hugo del Teso Integrante de Campana Amanecer Litrerario julio 2018